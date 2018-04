Álvarez Icaza se suma a equipo de campaña de Barrales

Crearán una agenda de nuevos derechos

Alejandra Barrales Magdaleno, candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente a la jefatura de gobierno, presentó a Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, como nuevo integrante de su equipo de campaña.

En las inmediaciones del Ángel de la Independencia, Barrales Magdaleno, anunció que Álvarez Icaza se sumará su equipo de campaña, a fin de crear una agenda de nuevos derechos en la Ciudad.

“A esta ciudad no le sirve ninguna preparación, ninguna trayectoria que esté dispuesta a subordinarse a la voluntad y estado de ánimo de un solo hombre”, dijo, en referencia al equipo de trabajo que presentó ayer la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Álvarez Icaza señaló: “Mi presencia acá obedece a aportar elementos que ayudan a un programa de gobierno que tenga que ver con más y mejores derechos a partir de una nueva Constitución, permita, otra vez, ese papel de la ciudad para empujar transiciones y transformaciones democráticas en la República”.

Se pronunció en contra de que los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Trasvesti (LGBT) se sometan a consulta como lo han planteado candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, “es una ofensa y daremos esa batalla”.

“Nos parece muy serio que actores como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum digan que los derechos van a ser sometidos a consulta, eso me parece no sólo contrario al derecho internacional de los derechos humanos, sino contrario a lo que hemos establecido, no hay regresividad, los derechos no se someten a votación”, remarcó el candidato perredista al Senado por la vía de representación proporcional.

Ese concepto de someter los derechos a votación “es una grave amenaza para lo que hemos construido en la ciudad, que tiene que ver con más y mejores derechos en el ejercicio de todos y todas”, indicó el también ex candidato presidencial por la vía independiente.

Dijo que es preocupante “el silencio de quienes han acompañado a López Obrador, un silencio sumiso, un silencio cómplice ahora resulta que las batallas que dimos, para que la comunidad LGBT ejerza sus derechos no merece ni siquiera una defensa ni tampoco para defender los derechos de la mujeres, hay un silencio cómplice, eso sólo no lo acompañamos sino no lo vamos a permitir”.

En conferencia de prensa, agregó que se está en un momento histórico fundamental “tenemos una nueva Constitución que va a permitir generar una nueva generación de derechos y va a ayudar a que la Ciudad de Mexico sea otra vez locomotora de esos procesos de construcción de derecho para todas y todos y transformación democrática”.

A su vez, Barrales Magdaleno reconoció los avances que ha tenido la capital en materia de derechos y libertades, “me parece muy importante que en este proyecto contemos con la participación de Álvarez Icaza, un hombre que se ha destacado por la defensa radical la defensa férrea que ha dado al tema de derechos humanos no sólo en la ciudad sino en todo el país”.

En este marco, reiteró que de ganar la jefatura de Gobierno se dará prioridad para atender a las mujeres y garantizar que puedan transitar libremente por la ciudad, porque “hemos padecido el acoso en el transporte público y en las calles”.