Aporta Tultitlán soluciones al nuevo Reglamento de Tránsito del Edomex

Un decálogo con las experiencias en zona conurbada

Tultitlán, Estado de México.- Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las familias tultitlenses, el gobierno nunicipal, en colaboración con la Comisaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dio a conocer el listado de las principales infracciones que se sancionan con frecuencia en el Estado de México.

El Ejecutivo local señaló que sólo las mujeres policías identificadas con uniforme negro y franja naranja están autorizadas para aplicar infracciones. En caso de que un varón de uniforme negro con franja verde pida que se detenga el automovilista por una supuesta falta, debe ser reportado al 01-800-900-3300.

También mencionó que el Reglamento de Tránsito del Estado de México es de aplicación obligatoria en todos los municipios de la entidad y las autoridades estatales se mantendrán atentas al desempeño de las oficiales, que atenderán de manera inmediata las quejas que se presenten en contra de su aplicación, ya que solo se infraccionarán faltas administrativas con terminal electrónica.

Al momento de pagar se hará un descuento del 70% o en su caso, al pagar en los primeros quince días de la fecha de infracción, se hará un descuento del 50 %, resaltando que los blocks de multas de papel no existen.

Las faltas administrativas que se infraccionarán y requieren la retención del vehículo son únicamente las siguientes: conducir en estado de ebriedad, que al vehículo le falten ambas placas o el documento que justifique la omisión; participar en un hecho de tránsito en los que se pueda configurar algún delito; no cumplir con verificación vehicular obligatoria, sea muy contaminante o circule por restricción de carácter ambiental cuando no le corresponda; no coincidir los números y letras de las placas con la calcomanía y tarjeta de circulación. Todas estas infracciones se sancionarán con una multa de 20 días de salario mínimo y retención del vehículo.

Aunado a lo anterior, el edil expuso que se infraccionará cuando el automovilista no tenga colocado el cinturón de seguridad, rebasar por carril de circulación contrario, por circular sin encender faros delanteros y luces posteriores durante la noche, rebasar el cupo de pasajeros, negarse a entregar documentación oficial o la placa de circulación en caso de infracción, estacionarse en doble fila, por conducir sin licencia y/o permiso para conducir vehículos o tarjeta de circulación, entre otras infracciones menores, lo cual se sancionará con multas de 5 a 20 días de salario mínimo según sea la infracción y no se requiera la retención del vehículo.

El titular de la Comisaría resaltó que si los elementos policiacos no cumplen con estos lineamientos, serán sancionados de uno a cinco años de prisión por abuso de autoridad y quedarán inhabilitados de dos a ocho años para desempeñar cualquier cargo político.

Finalmente, el edil invitó a los tultitlenses a conducir con precaución y ser responsables para evitar ser infraccionados.