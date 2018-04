La pelea de la primera semana es por poner agenda

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Una vez en la arena electoral real, con encuestas levantadas fuera de tiempo que siguen colocando a Andrés Manuel López Obrador muy delante de Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala, todos ellos comenzaron su primera gran pelea: la de ver quién le impone la agenda electoral a los demás.

En esta contienda, quién sabe si de chiripa o producto de una estrategia surgida de lo profundo de su Cuarto de Guerra, el candidato del PRI, PVEM, Panal les lleva 2 cero a sus contrincantes al abrir en Mérida con el anuncio de que, de ganar como se lo propone, él sería el primer presidente sin fuero para luego asestarles el recto desde Sonora, al plantearles el reto de confronta y ventilar sus bienes.

Flotando en las nubes de un triunfo todavía inexistente, pero que a él ya lo ha metido en la dinámica de actuar como el candidato electo, Andrés Manuel López Obrador optó por pelear con Donald Trump.

Desde Ciudad Juárez el tabasqueño le advirtió a Trump que con él en Palacio Nacional, no va a dejar que trate a México como su piñata.

Ayer Trump volvió a arremeter de nuevo contra México (es decir como agarrarnos como piñata), al señalar que no hará más concesiones a los integrantes del Daca –los jóvenes que llegaron desde México y otros países de niños a EU, y que forman hoy una comunidad de estudiantes de alto rendimiento–; que en cualquier momento pone fin al TLC y que si el gobierno mexicano no frena la migración y el narcotráfico hacia EU, entonces él actuará imponiendo sanciones.

AMLO ya no hizo comentarios sobre esto, y sólo se dedicó a informar que él no caerá en ningún debate planteado por Meade, Anaya o Margarita y que ya llegó a una conclusión, que ya no habrá más discusión: que llegando a Los Pinos cancelará de una vez por todas la obra del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Es un barril sin fondo; es tirar el dinero”.

Con esta sentencia sumaria contra el nuevo Aeropuerto da por terminada su mesa de análisis convenida con el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos del sector privado.

En este contexto Anaya continuó con su disco rayado de señalar al gobierno de Enrique Peña Nieto y al PRI de ser los instigadores de la campaña en su contra y anunció que llueve, tiemble o relampaguee dará conferencia de prensa todos los días a las 7 de la mañana.

Margarita fue la única que apoyó la propuesta de Meade y retó a AMLO y a Anaya a debatir sobre sus bienes.

Encuestas

La semana la iniciaron varios medios con nuevas encuestas que continúan colocando a AMLO como puntero con el resto de los contendientes por detrás.

Así El Financiero publica su sondeo levantado en días anteriores –es decir, sin contar todavía los efectos de la campaña electoral real–, que coloca a AMLO con 51 puntos arriba; a Anaya con 29, a Meade con 13 y a Margarita con 5.

En La Jornada aparece una más, del Instituto de Mercadotecnia y Opinión –IMO que plantea puntajes más prudentes que dan a AMLO 34.2 puntos; a Anaya con 21, a Meade con 17 y a Margarita con 9.9.

El Heraldo cierra la tanda con una encuesta que coloca a AMLO con 31 mientras que pone a Meade en segundo lugar con 25, a Anaya en tercero con 22 y a Margarita con apenas 5 mientras que los indecisos suman 15 puntos.

¿Cuál es la buena? Preguntará Usted. Pues como responde en estos casos el clásico: la que le guste.

La verdad es que todos los expertos coinciden en que esto apenas comienza y que en los siguientes 3 meses pueden pasar muchas cosas.

En buen español eso significa que AMLO se puede caer de su nube y quedar de nuevo como el gran perdedor.

Sin coherencia

En busca de ese milagro –de que AMLO se vuelva a enredar en sus amenazas y dichos–, Meade, Anaya y Margarita arrecian el paso.

Rodeado de un grupo con mucha experiencia electoral, pero sin líder que los coordine; un grupo cuyos integrantes provienen de grupos que históricamente han peleado entre sí, Ricardo Anaya no acierta a plantear una estrategia clara.

Carece además de un programa de gobierno que motive a sus posibles electores. Todo lo planteado hasta hoy son refritos de la precampaña.

Su estratega central, el ajonjolí de todos los moles que es Jorge Castañeda, reveló en una entrevista reciente que a Anaya lo han planchado con las denuncias por lavado de dinero.

Bajo esa presión que lo lleva en todos sus actos de campaña a atacar al gobierno de Peña Nieto hace que se pierda el objetivo central de su lucha.

Así de nada le sirven ni Santiago Creel, ni Diego Fernández de Cevallos ni ninguno de sus colaboradores que han participado en otras campañas presidenciales.

Sobre la estructura del PRI

Esto es aprovechado por el equipo de José Antonio Meade que ha decidido ir por camino seguro al organizar eventos masivos en terrenos controlados por el PRI.

Así se decidió arrancar campaña en Mérida, Yucatán, un estado gobernado por un priísta, Rolando Zapata Bello, donde existen grandes posibilidades de retener el poder.

De ahí viajó a Sonora, gobernado por la priísta Claudia Pavlovich y donde el control de Manlio Fabio Beltrones garantizaba grandes apoyos ciudadanos y cero tropiezos.

La ruta de la primera semana de Meade incluye a Sinaloa y Durango, dos estados con gobernadores priístas donde se tiene la seguridad de eventos con grandes contingentes de simpatizantes que inyectarán un fuerte optimismo entre el candidato y su equipo.

Sin duda todos estos escenarios impactarán en los medios y las redes sociales por donde correrán imágenes de Meade rodeado de jóvenes y grupos amigables que pueden hacer dudar de que realmente exista un fuerte antipriísmo en el país.

En este sentido Meade es apoyado con todo por el PRI y sus estructuras y experiencia.

Algo que será sin duda determinante en los resultados del 1 de julio.

De regreso a la realidad

Los senadores y los diputados regresarán hoy a su realidad de los plenos y el uso de las tribunas.

Pasaron los días de descanso de Semana Santa y ahora se enfrentarán no sólo al debate y trámite de todos los pendientes, sino a ver quien se quedó y quién finalmente se fue.

Los que tendrán que volver a reunirse son los presidentes de las juntas de coordinación política de cada cámara, Ana Lilia Herrera por el Senado y Marko Cortés por la de Diputados, para recuperar el paso de lo acordado.

A partir de hoy senadores y diputados tienen sólo 8 sesiones para sacar todo lo atorado, entre eso: la Ley de Publicidad Gubernamental, y los nombramientos de los fiscales General de la Nación y el Anticorrupción.

No pocos cruzan los dedos porque todo salga bien.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa