Javier Corcobado llevará 30 años de música al Metropólitan

El artista alemán, de ascendencia española, ofrecerá concierto este 6 de abril

Arturo Arellano

Con más de 30 años de carrera, Javier Corcobado se dice en su mejor momento y es justamente por ello, que ha preparado un espectáculo, un recital irrepetible, en el que interpretará cada uno de sus éxitos, para deleite de sus seguidores. La cita es el 6 de abril en el Teatro Metropólitan, a donde ha prometido llevar lo mejor de su repertorio.

En conferencia de prensa declaró: “A lo largo de mi carrera he perseguido la línea recta que hay que perseguir para lograr el éxito y creo que si en algún momento lo estoy teniendo, ha sido hasta ahora, después de llevar casi 40 años escribiendo música. Ahora que estoy de regreso en México, siento una gran ilusión, porque siempre me han recibido bien. En esta ocasión me enorgullece anunciar que entre mis músicos cuento con la colaboración y talento de Edgar Torres en la guitarra y Lola Barajas en el acordeón, ambos, puedo asegurar, llenan de ‘mexicanidad’ mi espectáculo. Mi música ha estado siempre influenciada por artistas mexicanos, como José Alfredo Jiménez y Agustín Lara, ahora creo que cuando tocas con músicos que tienen arraigada una cultura muy distinta a la occidental, los sonidos de éstos me transporta, no sólo a México, si no que hace que mi sangre traiga a la memoria recuerdos. Me hace sentir que yo tengo mucho de México”.

“He llegado en un punto interpretativo en el que sufro más que nunca. Ahora me meto más en el papel que tengo que representar en cada canción, de modo que hay una variedad de sentimientos profundos respecto al amor y la muerte en las canciones, que no me queda más remedio que como un actor en una película, tengo que entrar ahí rápidamente e interpretar en esos tres minutos un sentimiento, eso es un ejercicio difícil, pero que he ido puliendo a lo largo de los años, creo que la gente lo va a notar en este espectáculo”. También aseguró que este show “tendrá momentos de todo tipo, canciones para todo tipo de sentimientos, iremos en un vaivén de emociones”.

“Vamos a tocar canciones clásicas de mi repertorio desde ‘Ladrada del afilador’ y ‘Mujer y victoria’, que será como escucharlo en mi faceta junto a Los Chatarreros de Sangre y Cielo. Tomamos canciones antiguas que desechamos con Los Chatarreros, porque no cabían en los LP y estaban ahí grabadas en cintas digitales, como ‘Labios rotos’ o ‘Lluvia’, que eran canciones realmente hermosas. También rescaté algunas versiones que tocábamos en directo, y al final salió un disco bastante espontáneo, que al final resultó ser una especie de catálogo de lo que he hecho a lo largo de mi carrera; están ahí todas mis facetas. Es un disco con el que, quien no me conozca, puede hacerse una idea de quién soy”.

Aadelantó que “aún me encuentro trabajando en esa canción de amor de un día, que se trata de cien obras ligadas, haciendo un solo tema de 24 horas. No es un proyecto descartado ni olvidado, porque es un hecho que la pieza está compuesta, grabada, mezclada y masterizada, pero guardada en un cajón, en un disco duro que ocupa 24 GB, porque aun no hemos encontrado ninguna discográfica de este mundo que se atreva a editarlo. No hay soporte físico que lo aguante, por lo que la forma de comercializarlo se ha vuelto bastante difícil, espero que en unos años tengamos las herramientas necesarias para poder materializar este sueño”.