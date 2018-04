Festival Ceremonia, listo para este fin de semana

La sexta edición se realizará en el Foro Pegaso de la capital mexiquense, con las actuaciones de Beck, St. Vincent, King Krule y más

Desde hace seis años, el Festival Ceremonia se ha colocado como uno de los favoritos de los amantes de la música indie y otras vertientes, ya que ha tenido en su escenario a artistas de la talla de Snoop Dogg y otros, que le han dado el renombre que hoy en dia disfruta.

Así, la sexta edición se realizará este sábado en el Foro Pegaso, en Toluca, a donde además de los fans llegarán agrupaciones y solistas, como Beck, St. Vincent, King Krule, Rae Sremurd, Soulwax y una veintena más de talentosos artistas.

Beck encabeza el cartel de este Festival Ceremonia 2018, junto a la cantautora St. Vincent y el dúo de hip hop, Rae Sremmurd. Con ello, retornará de nueva cuenta la eufórica experiencia que ofrece este festival de música independiente, con talento nacional como internacional, que este año se destaca por un mayor número de invitados de los géneros del indie y la electrónica, lo cual deja ver como este par de géneros se han hecho de miles de adeptos en el país.

Los organizadores se han preocupado por mantener el festival a la vanguardia y con exponentes que se vayan adecuando a la petición de los asistentes, lo cual ha valido que no se estanque y termine por desaparecer.

Este año, la diversidad sonora se completa con la participación de Soulwax, Caribou, Mura Masa, Cashmere Cat, Kelela, Cuco, Tommy Genesis, King Krule, Bomba Estéreo, Four Tet, Arca, A. Chal y Berhana. Mientras que Pimp Flaco & Kinder Malo, Girl Ultra, Perreo Pesado, Mint Field y Tayhana, también harán lo suyo por conquistar al público de este evento, que reúne a amantes de la música en un espectro bastante amplio, por lo que también se vuelve una plataforma para que artistas no tan conocidos se muestren y terminen conquistando nuevo público.

Cabe destacar que este año, Ceremonia pone al alcance de sus seguidores la experiencia Plus por 2,990 pesos, una área exclusiva para disfrutar como nadie las presentaciones de la sexta edición del evento. Con Plus, podrás vivir la oportunidad única de tener ante tus narices a Beck, al rapero español C. Tangana y a los demás shows programados. Plus ofrece pantallas, pit frente al escenario, plataforma elevada, baterías de carga para celulares, baños premium y una amplia selección gastronómica, sumada al servicio de coctelería.

Festival Ceremonia es una celebración cultural, un festival musical que engloba lo mejor y lo más representativo de la escena musical nacional e internacional independiente en un solo fin de semana. Con cinco años de existencia, Ceremonia representa una experiencia única, en la que la música y expresiones culturales y gastronómicas se han vuelto la médula del festival, que es una iniciativa de Sicario y 8106, en colaboración con Ocesa.