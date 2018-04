Horacio Franco celebrará 40 años de carrera

Siete conciertos de Vivaldi serán interpretados por el maestro el 10 de abril en el Palacio de Bellas Artes

Arturo Arellano

Con una trayectoria impecable de 40 años de andar musical, digna de cualquier genio intérprete de las obras clásicas, Horacio Franco ofrecerá un recital el 10 de abril en el Palacio de Bellas Artes, compuesto por los siete conciertos para flauta de Vivaldi, mismos que lleva interpretando desde los 14 años de edad.

Para ahondar en ello, el maestro ofreció una charla en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, donde además recordó cómo inició en la música a los 11 años de edad.

“En este recital voy a tocar los siete conciertos para flauta de Vivaldi. Gracias al INBA por prestarnos la sala, yo cumplo 40 años de carrera y escogí este programa porque después de 40 años de carrera y 54 de edad, todavía le puedo soplar (risas), tengo los pulmones para un concierto tan difícil, porque no es fácil interpretar siete conciertos al hilo. Pero para mí este programa significa mucho, pues en ese primer concierto que hice a los 14 años interpreté justamente a Vivaldi, hoy a 40 años de ese concierto, que marcó mi vida, en el que me temblaban las piernas y donde me di cuenta de que esa era mi vida, quiero rememorar cada nota sobre un escenario”.

“No solté la música desde que entré a primero de secundaria, donde me dieron una flauta soprano. Ahí me di cuenta de que tenía facilidad para tocarla, así que me volví un freak de la música barroca, de manera autónoma porque mis papas no tenían la cultura necesaria para haberme introducido en la música, ellos querían que yo fuera abogado o médico, una de esas carreras aceptadas por la sociedad, no querían que estudiara música, creían que me iba a morir de hambre. Estamos hablando de 1975, luego me metí al Conservatorio dos años después y estudie el violín, aunque yo quería estudiar flauta, pero no existía la carrera.

Quería estudiar flauta dulce o flauta de pico, pero lo primero que me dicen en el Conservatorio es lo mismo que me habían dicho en mi casa. ‘Aquí no se dan instrumentos folclóricos latinoameicanos, aquí es violín o piano’, yo pensaba, pero la flauta es un instrumento europeo, en fin no me hicieron caso. Me compré un violín con 3 mil pesos que tenía ahorrados y empecé a estudiar violín”.

“Mi maestro era el director de la Orquesta Filarmónica, de modo que estaba molesto que me pusieran a estudiar con él, porque yo no tocaba nada de violín. Y más tarde le pedí ser solista, se burló de mí, no podía creer lo que le estaba pidiendo porque yo iba empezando, me dijo que no.

Le dije que no quería ser solista tocando el violín, sino la flauta, le enseñé lo que sabía tocar y quedó asombrado, me dejó ser solista”. Señala que “una de las grandes tragedias de este país es la orientación vocacional, que debería ser honesta y justa. Yo los invito a que se encuentren a sí mismos, yo encontré mi vocación a los 11 años.

Eso lo aprendí en mi viaje a Holanda, donde estuve estudiando, se les tiene que ayudar a los jóvenes a encotrar su vocación, ver para que tienen talento y aferrarse.

En tanto, al sistema de educación le corresponde apoyar y estimular a cada persona en lo que tenga talento, así tendremos mejores profesionistas. Hoy estoy cumpliendo 40 años de carrera, porque empecé muy joven y lo he logrado, porque desde pequeño me dediqué y me enfoqué a la música. Ojalá que si ustedes tienen hijos los estimulen, los motiven y apoyen en lo que ellos quieren hacer, que si van a ser pioneros van a ser los más profesionales y expertos en su materia o carpinteros, lo mismo, un carpintero impecable en su trabajo, como los hay en otros países y que también hay en México, pero hay que buscarlos con lupa”.

Por otra parte, enfatizó en que la música clásica no es sólo para conocedores “los grandes autores, como Beethoven, Mozart, Bach, Paganini, entre otros, no escribían sus obras para conocedores, ellos hacían su música inspirada en sus sentimientos, en lo que estaban viviendo y querían transmitir, ese era su lenguaje, pero no escribían para los conocedores. Porque a pesar de ser genios, también son humanos y la música es humana, los sentimientos son los mismos, tanto para una persona burguesa como para la señora del aseo. Sentimos igual, en su momento la música clásica se centralizó y se podía creer que era sólo para derechistas y pudientes, pero no es así. La música clásica es para todos y todos somos capaces de sentir cuando escuchamos estas obras”. De manera, que igualmente esta gala de aniversario de Horacio Franco está abierta y dirigida para todo tipo de público y se llevará a cabo el 10 de abril en el Palacio de Bellas Artes.

Finalmente, adelantó que además de este concierto en Bellas Artes, ya se encuentra preparando uno más junto a la Filarmónica de Acapulco, “Concierto cuarenta y veinte”, para continuar con con los festejos de sus cuarenta años de carrera y veinte de la Filarmónica.