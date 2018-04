Dice Barrales que está preparada para gobernar CDMX

Afirma que Mikel Arriola miente

Alejandra Barrales Magdaleno aseguró que su candidatura proviene del consenso ciudadano, que mayoritariamente le dio su apoyo, y se ha preparado para hacer una buena administración local.

Entrevistada en adn40 con Manuel López San Martín y Mónica Garza, candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente a la jefatura de gobierno de la CDMX, añadió que a diferencia de su contendiente, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, “a mí no me sacaron de ninguna tómbola, ni de una lista”.

Subrayó que la población tendrá la oportunidad de contrastar y definir no solamente qué mujer coloca al frente de una ciudad tan compleja, sino sobre todo qué trayectoria, perfil y posibilidad de seguir impulsando a la capital del país hacia adelante.

La abanderada del sol azteca difundió en redes sociales el contrato de compra-venta del inmueble ubicado en Calzada de la Viga 1155, del cual el aspirante priísta Mikel Arriola acusó que era una propiedad no reportada por la Barrales en su declaración 3de3

“Los ataques del candidato del PRI, también conocido como #FantasíasMikel, demuestran dos cosas: su desesperación por no existir en la contienda y su proclividad y facilidad para mentir. No me sorprende, así es el PRI”.