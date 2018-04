Cuestionan a Sheinbaum sobre posturas de AMLO

De amnistías y nuevo aeropuerto

Expone ideas para mejorar la movilidad, abasto de agua y seguridad

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la jefatura de gobierno, fue cuestionada por alumnos de la Universidad Anáhuac campus Sur respecto a los planteamientos del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de México y la supuesta amnistía a narcotraficantes.

En un encuentro con alumnos, Sheinbaum Pardo expuso sus ideas para mejorar la movilidad, abasto de agua y seguridad y al final hubo una ronda de preguntas y respuestas, donde uno de los alumnos preguntó por qué López Obrador ha planteado frenar el nuevo aeropuerto cuando podría ser “un aeropuerto digno” para la capital.

La ex jefa delegacional en Tlalpan respondió que la nueva obra ya no seráaeropuerto de la Ciudad sino de Texcoco, Estado de México, y que costaría muchísimo dinero su mantenimiento por ubicarse en un suelo blando con hundimientos diferenciales.

Al final abrió la puerta a que el proyecto debe debatirse y analizar su factibilidad y enfatizó en que hasta ahora el gobierno federal no ha aclarado cuánto dinero destinaría al saneamiento para reciclar los terrenos del actual aeropuerto, el cual quedaría en desuso cuando la nueva terminal inicie operaciones.

“En ningún momento va a haber una decisión autoritaria, hay inversiones ahí, hay que analizarlo y revisarlo, pero es importante que se den a conocer los fundamentos técnicos de por qué creemos que Texcoco no es el mejor lugar, pero no se trata de generar un problema financiero al país, todo tiene que valorarse, dialogarse y si se convence de que no es una clara una propuesta, pues que sea la otra y al revés”, agregó en entrevista posterior con los medios.

Sobre la seguridad y la supuesta amnistía a narcotraficantes, que fue otra pregunta de un alumno en el foro, Sheinbaum aclaró que en el plan de seguridad de López Obrador en el último punto se dice que para combatir el crimen se analizarán “todas las posibilidades” respecto a algunos delincuentes y enfatizó en que no se hace referencia textualmente a “narcotraficantes” y además que se plantea que las víctimas deben ser consultadas si otorgan el perdón o no.

Llamó a los estudiantes a “informarse bien” y no creer todo lo que se dice sobre el morenista.

Sobre seguridad dijo que se debería volver al modelo y propuestas que hizo Rudolph Giuliani en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en la coordinación de seguridad, en la que considera que debe ser la Jefatura de Gobierno quien recobre el control central.