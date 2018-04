La Reina del Albur presenta “Cada que te veo, palpito”

En la ruta de las letras

Patricia Correa

¿Quiéres aprender albures? Con este libro podrás dar el ancho

“Cuando alguien te alburea no está retándote a un duelo de espadazos, sino invitándote a un campo de juego. A reír, a divertirte, a jugar con las palabras y sus significados. Para alburear tan sólo necesitas poner en acción tu inteligencia, tu creatividad y tu conocimiento del lenguaje”, escribe Lourdes Ruiz, la Reina del Albur, en su libro “Cada que te veo palpito Guía básica (y unisex) para alburear” (Grijalbo).

Así pues, el lector podrá echar relajo con la mismísima Reina del Albur, primera mujer ganadora del torneo de albur de la Ciudad de México, tallerista y difusora de la cultura popular de Tepito, quien platicó con el periodista Asael Grande, en entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN: “me costó un poquito de trabajo para llegar a hacer el libro, fueron dos años para lanzar ya bien el proyecto, pero viene ahí lo que son apodos, nombres propios, vienen los estados de la República Mexicana, un poco de varios países, y de la época del siglo XVIII, una canción que se llama ‘El chuchumbé’, que habla de un fraile que se quedó con los hábitos alzados, y que fue prohibida; también el libro habla de la musa de la poesía, que es Sor Juana Inés de la Cruz, y que dice: ‘No te des a las congojas, aunque la cosa ande mal, tú no aflojes el tamal, aunque te jalen las hojas…’”, dijo Lourdes Ruiz.

Respecto a quién va dirigido, explicó “Cada que te veo palpito Guía básica (y unisex) para alburear”, La Reina del Albur dijo que “es para quitarle a la idea a la gente de que el albur es para gente corriente, naca, vulgar, y por el contrario, el albur es para gente culta, para gente que tiene muy desarrollado el cerebro, para gente que lee demasiado, y que tiene enriquecido su vocabulario; se cree que el albur es exclusivo de los hombres, es lo que la mayoría piensa, creo que si el albur fuera sólo para hombres, pues jugarían espadazos, pero por eso el libro es una guía práctica unisex, alguna vez me dijo un hombre que las mujeres no podíamos alburear, porque no tenemos un pene que penetrar, y yo le dije: ‘no tengo un pene, pero tengo diez dedos, con eso a poco puedes comer más carne’””.

Finalmente, Lourdes Ruiz, agregó que “falta una segunda o tercera parte, para una guía para medios, y gente más avanzada, para que la gente se dé cuenta que son las mismas palabras que ocupamos todos los días; admiro mucho a Chava Flores, son una poesía erótica sus canciones; admiro a Sergio Corona, un gran maestro, y hay mucha música para escuchar el doble sentido”.

