Romper con EU en migración y combate al crimen organizado, exige Senado a EPN

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La reacción del pleno de los senadores fue inmediata. Apenas se supo que Donald Trump ordenó militarizar la frontera con México, y los senadores dejaron de lado sus rencillas para exigir unánimemente al presidente Enrique Peña Nieto ir al inicio de un rompimiento con el gobierno norteamericano.

Rompimiento inicial, porque eso es lo que significaría suspenderle la cooperación binacional en migración y combate al crimen organizado al gobierno norteamericano encabezado por Trump.

Seguro lo tomaría como una afrenta personal.

Es obvio que el rencoroso, voluble e impulsivo mandatario estadounidense respondería con una escalada en su ataque hacia México, quizá romper con el TLC definitivamente.

Ayer, como lo había anunciado a través de Twitter horas, días antes, Trump ordenó al Departamento de Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional desplegar de inmediato a la Guardia Nacional a lo largo de los 3 mil kilómetros de la frontera con México.

Al informar lo anterior, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen dijo al secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray que los militares sólo actuarán como apoyo a la temible Border Patrol.

Y a contrapelo de lo señalado por Trump, la funcionaria (quien estuvo en México apenas hace una semana), le explicó al canciller que estos militares no tendrán atribuciones para aplicar la Ley migratoria, ni estarán armados.

Nielsen insistió en que la Guardia Nacional sólo respaldaría a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, “pero no se involucrará en tareas policiales”.

Lo mismo dijo Nielsen durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca apenas se anunció el despliegue de militares en la frontera.

Los miembros de la Guardia Nacional se quedarán en la frontera con México hasta que se levante el muro fronterizo prometido por Trump lo cual supone varios años.

“El presidente (Trump) ordenó que trabajen junto con nuestros gobernadores para ayudar a la Patrulla Fronteriza”, dijo Nielsen.

La decisión de Trump es, explicó Nielsen, en respuesta a la falta de efectividad a las medidas adoptadas dentro de la coordinación con México para detener al contrabando de drogas, la inmigración ilegal y la peligrosa actividad de pandillas, lo que para él es ya inaceptable, indicó.

Trump se reunió previamente el martes pasado con el secretario de Defensa, James Mattis, el Fiscal General, Jeff Sessions y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen para analizar el tema fronterizo.

“Hasta que podamos tener un muro y la seguridad adecuada, vamos a proteger la frontera con el Ejército”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca al señalar que las leyes de migración estadounidenses son “horribles” porque dejan indefensa a la frontera con México.

“Nuestras leyes fronterizas son muy débiles mientras que las de México y Canadá, muy fuertes. El Congreso debe cambiar estas y otras leyes de la era Obama ¡AHORA!”.

Ernesto Cordero encabeza la respuesta

En este contexto, el pleno senatorial instruyó en forma unánime a su presidente, el panista Ernesto Cordero, para expresar su firme rechazo a la forma ofensiva e infundada en que el presidente Donald Trump se expresa y actúa contra México y los mexicanos.

Por ello Cordero, envió de inmediato a Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación un pronunciamiento que dice:

Se exige al presidente Donald Trump respeto para el pueblo de México y condena sus expresiones infundadas y ofensivas sobre México y los mexicanos, un trato ajeno a la relación entre países vecinos, socios y aliados.

Y repudia la militarización de la frontera con México, lo cual es un agravio más.

Por ello le pide al presidente Enrique Peña Nieto suspender la cooperación bilateral con los Estados Unidos de América en migración y en la lucha contra la delincuencia organizada mientras el presidente Donald Trump no se conduzca con la civilidad y respeto al pueblo de México.

Cordero incluye un llamado urgente al Congreso de los Estados Unidos para que exhorte al presidente Donald Trump a reencausar las relaciones con México con respeto y colaboración mutua.

Esto apenas comienza y va a ser muy difícil que Trump vaya a rectificar. Así que la militarización de nuestra frontera común va para largo.

¿En qué va a derivar todo esto? Ni Trump lo sabe…

EPN compensa a Baltazar

Luego de perder la gubernatura de Tamaulipas en la pasada contienda electoral, el diputado federal priísta Baltazar Hinojosa, miembro del grupo compacto de Luis Videgaray, fue compensado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que dejó acéfala el ex gobernador queretano José Calzada Rovirosa para irse a formar parte de la campaña de José Antonio Meade como líder del Movimiento Territorial del PRI.

Hinojosa, 3 veces diputado federal y ex secretario de Desarrollo Social y de Educación en Tamaulipas; fue Director de ACERCA en SAGARPA y ex consejero de BANOBRAS y ex alcalde de Matamoros.

Beatriz Pagés en la pelea

Al fin periodista e hija de Don “Pepe” Pagés, reconocido como uno de los grandes monstruos del periodismo mexicano de todos los tiempos, directora de la Revista Siempre!, Beatriz Pagés sintetiza:

“Cada cuatro horas, según INEGI, una mujer muere por mutilación asfixia, quemada o apuñalada.”

Así, con esta escalofriante cifra la hoy candidata del PRI (su partido de toda la vida), al Senado de la República por la Ciudad de México, abrió un acto de protesta para denunciar la inequidad y abusos que sufren las mujeres capitalinas todos los días.

Cobijada por la asociación “Mujeres en tacones y minifalda”, y numerosos ciudadanos que portaban simbólicamente una flor, la periodista se refirió a la intolerable problemática de violencia hacía la mujer que impera no sólo en la capital sino en todo el país:

“Cada minuto, alguien discrimina o le falta al respeto a una mujer por vestir como viste, por ser como es o simplemente por ser mujer”, agregó.

Y, en un gesto notable de simbolismo, Beatriz Pagés escogió justamente el Monumento a la Revolución, expresión de los grandes cambios sociales en México, para convocar a formar un frente al miedo que hoy sienten las mujeres y niñas al salir a las calles, al usar el transporte público y para vivir de manera plena.

AMLO pide a empresarios “confiar en él”

Luego de arremeter todos los días contra ellos al anunciar acciones disruptivas que con seguridad crearán caos e ingobernabilidad en México, Andrés Manuel López Obrador envió una carta a empresarios para pedirles que confíen en él.

En un resumen apretado les repite que para él todos los males de México surgen de la corrupción y del mal gobierno cosa que él va a enderezar.

Concluye:

“En suma, señores inversionistas, nuestra propuesta va encaminada a lograr un cambio ordenado y pacifico para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestros connacionales y que haga posible el renacimiento de México”.

Seguro, luego de leerla, los empresarios que son unos ingenuos hombrecitos de párvulo, dijeron a coro: “Sí, cómo no… ¿y tú dulce de qué lo quieres?”.

