Arturo Islas Allende, presente en Indomable x naturaleza

El ‘docu-reality’ sobre naturaleza salvaje se estrena este 7 de abril por Azteca 7

Arturo Arellano

Será este sábado 7 de abril a las 11:30 am, por la señal de Azteca 7, en la que Arturo Islas Allende, estrene el programa “Indomable x naturaleza”, una emisión producida por él mismo, bajo el sello Animal Solutions, un docu-reality sobre naturaleza salvaje que recorrerá México, para mostrar la fauna desde un punto de vista fresco y con un mensaje de conservación de las especies: “Azteca 7 es un canal que nos permite acercar la fauna a toda la gente, sentirse orgullosos de lo que tenemos y de las maravillas de este país; tengo mucho tiempo apareciendo en televisión, porque yo estudié actuación, hice una serie de televisión, luego teatro, y todo esto, para ahorrar dinero y poder hacerIndomable x naturaleza, hace diez años que se nos prendió el foco, y este proyecto está filmado con, más que con calidad, el esfuerzo está reflejado en México, son diez años de trabajo, y cinco años de filmar, para poder tener las imágenes que vamos a compartir, y que son únicas, hay gente que ha visto la serie, y no lo habían visto en ninguna parte; cabe decir que Discovery Channel era el mercado ideal, y sí ellos lo iban a comprar, pero les dije que quería que esto saliera por televisión abierta, después ya me brincaré el charco, por ahora que los mexicanos disfruten sus animales, sus paisajes, y que nos acompañe en este viaje”, comentó Arturo Islas, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Apasionado por los animales, el actor y conductor, Arturo Allende, mostrará la diversidad de fauna que existe por todo el país, en una serie de 30 capítulos que comenzó a ser grabada en el 2015, en lugares como la sierra de Veracruz, las dunas de San Isidro en Actopan, Catemaco, Nanciyaga, Montepío y San Andrés Tuxtla: “voy viajando por todo México, arrancamos con cinco capítulos en Baja California Sur, luego Veracruz, vamos a Hidalgo, Oaxaca, gran parte de la serie ya está filmada, estoy rodeado de gente capaz, científicos, biólogos, veterinarios, que son quienes están todo el tiempo cuidando lo que digo y hago, y la preparación ha sido con ellos al cien por ciento, esta serie era mi sueño, yo siempre fui admirador de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, fue fuente de mi inspiración, es una combinación entre Irwin y Jeff Corwin, a los dos los admiro, entonces tomé lo mejor de cada uno ara poderlo transmitir, y como latino me siento muy orgulloso, serán treinta capítulos de media hora cada uno, ha sido un trabajo duro”.

Indomable x naturalezaes una serie televisiva que documentará la fauna endémica del país, un programa especializado en animales de México con un mensaje ecológico, y que resalta la importancia de la conservación y protección de las riquezas naturales. Arturo Islas Allende, empresario y ambientalista, es el protagonista principal del programa Indomable x naturaleza, el cual se estrena este sábado 7 de abril a las 11:30 horas en Azteca 7.