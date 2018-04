Héctor Suárez Gomís celebra su debut como director escénico

”La señora presidenta” ha sido el primer proyecto que ha dirigido, sin ser obra de su autoría

Arturo Arellano

Héctor Suárez Gomís se han ganado un lugar dentro del teatro y la comedia mexicana, muy a pulso y de manera autónoma, pues dejando de lado su parentesco con el ícono de la comedia mexicana, Héctor Suárez, Gomís ha demostrado un talento nato, que ha desarrollado, sí, con el apoyo de su familia, pero a final de cuentas por mérito propio.

Así, hoy se complace al haber dirigido su primer proyecto teatral, sin ser de su autoría, hablamos de “La señora presidenta”, ya que antes había dirigido, pero sólo textos de su pluma.

En este proyecto, Gomís ha demostrado su capacidad para hacer suyo el texto de otro autor y materializarlo en el escenario, apoyado por supuesto de un elenco de primer nivel.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el director comentó “ha sido divertido dirigir ‘La señora presidenta’, ya había dirigido antes ‘Los locos Suárez’, pero era mi texto, nunca había dirigido algo que no fuera mío y en esta primera experiencia me siento muy contento.

Creo que cada quien tiene una visión de las cosas, cada que alguien leen un texto, imagina algo diferente. El director vio una puesta en escena y yo algo diferente, aunque de ahí parte lo rico del trabajo en equipo para llevar lo que con la lectura nace en tu cabeza al escenario”.

Vi como tres veces “La señora presidenta” en la versión de Gonzalo Vega, pero honestamente no me acordaba, me acordaba de que me había reído, pero de muy joven, no recuerdo con exactitud como para hacerlo una referencia. Además no era la idea, desde un principio se planteó hacer algo diferente, entonces era mejor partir de cero, desde nuestra idea, nuestra lectura y después la dirección para llevarlo al escenario”.

“Mi trabajo con los actores empezó por platicarles mi idea, hablarles de lo que yo concebía, posteriormente fue convencerlos, de que confiaran en mí y mi percepción de la obra. Hecho eso ya de ahí fue fácil, porque trabajar con gente profesional, siempre es fácil, edificante. Creo que me tardé un par de días en convencerlos de lo que yo quería hacer y luego ya fue trabajo entre todos”.

“Soy heredero de mi papá, me llevaba al teatro desde muy niño y si algo le aprendía fue a ser perfeccionista, doy mucha lata, dirijo actores, así que estoy chingue y chingue, pido pausas, énfasis, hasta que las cosas salen como las pienso en mi cabeza. No voy a decir nombres, pero en ‘La señora presidenta’, hubo a dos a los que molesté mucho más, pero es con el afán de sacar lo mejor de cada uno”.

Luego de esta experiencia, asegura: “no tengo problema con dirigir cualquier otro género, no tengo ni una idea fija, ni la mirada en ningún texto o género, pero da igual si es comedia, tragedia o drama, lo que me gusta es poder crear en el escenario. Y me creo capaz de hacer cualquier género, me he preparado para ello y llevo muchos años en el teatro. Como dije antes, mi papá me llevo al teatro desde los tres años, así que pude ver nucho teatro por todo el mundo”.

Niega que el arte tenga que ver con el tema de las elecciones presidenciales en nuestro país “no veo porque el arte tenga que ver con las elecciones o un cambio en el país, menos en un país donde para el gobierno la educación no es primordial y la gente no lee. Entonces una obra de teatro no influye al cambio en lo mas mínimo. El día que la lectura, la cultura, las artes, sean algo primordial para el gobierno, entonces se podrá pensar en un cambio, porque hoy la gente antes de ir al teatro o consumir arte, necesita comer. Lo digo como una realidad, en que la educación desafortunadamente no es para todos, aunque ya se que el artículo 3 dice que la educación será gratuita, pero jamás ha sido primordial para los gobernantes de este país, que reamente así sea. Lo puedo decir platicando, de modo que mi trabajo en el teatro está pensado en que la gente quiere divertirse”.

“Estoy en un año de trabajo, he leído y checado propuestas, si no he hecho algo es porque no me han convencido, pero ya llegara algo que me convenza. Busco que lo que vaya yo a hacer me lleve a subir más escalones en mi profesión, que sea un reto que me lleve a algún sitio, que me atraiga y atrape. Lo más importante es que sea un reto para mí, algo que me cueste trabajo”.

“La señora presidenta” se presenta de viernes a domingo en el Teatro Aldama y además va de gira cada semana por diferentes partes de la República.