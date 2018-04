El crimen organizado gobierna a México… Jorge D’Alessio narra el terrible asalto que vivió a bordo de un taxi de sitio

Ya no cientos, ni miles, sino millones de mexicanos son víctimas de la delincuencia

José Luis Montañez

México se ha convertido en un país de cínicos, de ladrones, de corruptos, de funcionarios deshonestos, de jóvenes, que con tal de conseguir dinero para la droga, el alcohol o para comprarse una camisa, unos zapatos de marca, asaltan al primero que se les pone enfrente.

La ola de violencia que azota a México no tiene límites y resulta vomitable el actuar de nuestros gobernantes para combatir el crimen que se vive día a día y de la cual, ya no cientos, ni miles, sino millones de mexicanos son víctimas de de la delincuencia que prevalece segundo a segundo en nuestro país.

Y es costumbre escuchar asaltos y crímenes segundo tras segundo, como recientemente fue el caso del hijo de Lupita D’Alessio, sí, el líder de la banda Matute, Jorge D’Alessio, quien fue él mismo quien realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para dar a conocer su versión sobre el terrible asalto. Lo intrigante de esta situación es como él siendo una figura pública pudo ser víctima de tan atroz situación, lo cual deja una vez más la preocupante interrogante ¿qué le espera al ciudadano común y corriente?, cuando nadie tiene garantizada su seguridad y sobre todo su vida en este país, víctima de ladrones.

Estamos cansados de tanta inseguridad, de tanta corrupción, de tantos pretextos, de tantas excusas, de tantas explicaciones estúpidas, que al final no valen nada ante los seres humanos, que ahora se cuentan por millones, que han sido lastimados en sus personas y en sus bienes materiales

Si eso le pasó a Jorge D’Alessio, que es una persona pública en el medio artístico, y que además mide 1.90 metros de estatura y pesa casi 90 kilos, ¿qué le puede pasar a la demás gente?

En el video que transmitió Jorge D’Alessio, en el cual se ve terriblemente golpeado y demacrado, dijo textualmente: “estoy transmitiendo en vivo desde Acapulco, como verán. Éste es el resultado de lo que me sucedió hace unos días y les quiero contar la versión real de lo que sucedió. También que sea un testimonio, porque es muy grave que suceda algo así. Ustedes disculpen si me gana el sentimiento, porque obviamente existe frustración y coraje conmigo mismo, todavía traigo la experiencia muy presente. También lo hago por un par de cosas más, la gente que me sigue, que es fan de Matute, que siguen a la banda y a mí, quiero que tengan una versión real. Sé que algunos medios han puesto algunas cosas, no los culpo, no los señalo, a lo mejor lo hacen por querer informar, pero siempre es bueno tener la realidad”, dijo.

Recordó que “el sábado pasado acompañé a Adi, que trabaja en Bobo Producciones, y que maneja a Matute, lo acompañe a su festejo de cumpleaños, que fue en un Party Bus, de hecho, estuve transmitiendo por Instagram algunos pedacitos, la estábamos pasando muy bien y terminamos la vuelta entre 02:30 y 03:00 de la mañana, llegamos a un lugar de la colonia Condesa y yo me bajé, me tomé un trago más con ellos, me despedí y estaba bastante cansado, algunos medios han dicho que yo estaba un poco bebido, no voy a negar que me gusta la fiesta, lo he puesto aquí, de hecho me gusta brindar con la gente, pero en esta ocasión no. De hecho, en el examen toxicólogico del hospital salió que mi nivel de alcohol era menor al del alcoholímetro, pude haber manejado, pero no lo hice, porque soy responsable y tomé un taxi”, señaló.

“El taxista me ofreció una botella con agua y a los 10 minutos estaba inconsciente”

Apunta a que su intención era pedir un Uber “quería pedir un Uber, de hecho afuera del lugar había un par de amigos más que estaban pidiendo Uber, pero no había ninguno disponibe. Y pregunté si el sitio que estaba enfrente, que no era sitio, sino una base que está enfrente del Celtics en la Condesa, pregunté que si era seguro y me dijeron que sí. Tomé el taxi y al subirme le dije hacia dónde íbamos, no le di la dirección de mi casa, simplemente le dije ‘vete por aquí’, y me ofreció una botella de agua, lo que es muy común que suceda en estos servicios como de Uber o Cabify, sin embargo, esto no era un Uber ni Cabify, quiero aclarar, era un taxi de sitio, me ofreció una botella de agua. Y me da un poco de coraje, porque siempre le digo a mi hija que nunca acepte una bebida o algo así. Estaba bastante cansado y se me hizo un gesto amable del taxista, pues tomé el agua y miren que no la tomé como si tuviera mucha sed, fue poco lo que bebí de esta botella de agua y en menos de 10 minutos estaba completamente inconsciente”.

Las autoridades, como vemos en sus tres niveles de gobierno, están pintadas, cobran un sueldo muy alto de nuestros impuestos, por no hacer nada, por dejar pasar y dejar hacer que los criminales sigan lastimando a más seres humanos, por eso está nuestro país así y si eso estamos viviendo nosotros, qué van a vivir las futuras generaciones

En ese punto explica “lo último que yo me acuerdo es que le dije al taxista, ‘éste no es el rumbo, por aquí no vamos bien’, él me dijo ‘tranquilo, nos tuvimos que desviar’ y me quedé perdidamente dormido. Obviamente, pensamos que estos golpes (señala su rostro) habían sido de que me golpearon, ya en el hospital nos dimos cuenta que no, una vez que me despojó de todo, obviamente no me acuerdo, estaba inconsciente, pero por lo que me dicen los médicos y por los golpes que ven, pues el taxista abrió la puerta y, estando yo completamente inconsciente, me aventó del taxi, y pues me rompí el huesito que esta abajo del dedo meñique y toda la cara está raspada por como caí en el piso. Me dejó inconsciente como si fuera un objeto”.

Pero el suplicio del hijo mayor de Lupita D’Alessio no terminó allí, pues describe que “no sé cuantas horas estuve ahí, por supuesto nadie me ayudó, no los culpo, para la gente que ha de haber pasado por ahí no ha de ser fácil ver a alguien que está sangrando de la cara y que ni siquiera puede expresar una palabra ¿no?

Le doy gracias a Dios por el otro taxi que se paró, alcanzó a ver mi mano, ese taxi me llevó a mi casa y desde ahí, sin teléfono, lo único que tenía era un iPad, no alcanzaba ni abrir la lista de contactos, abrí Twitter y pude deletrear la cuenta de mi esposa y decir emergencia comunícate a la casa, luego puse otro Twitter que decía ‘help’, estaba completamente drogado y así fue como mi esposa y mis amigos se comunicaron conmigo y me pudieron llevar al hospital”.

Ahora ofrecen una droga de nombre GHB. Al Hospital Ángeles de Interlomas, dos casos diarios llegan así, lo que es una alarma muy grande

Aquí explica cómo es que de un momento a otro pasó de estar lúcido a completamente inconsciente. “Lo terrible de esto es que esto es una droga de nombre GHB. En el hospital me dijeron que, por lo menos, sólo al Hospital Ángeles de Interlomas, dos casos diarios llegan así, lo que es una alarma muy grande, lo están utilizando y no nada más es en una bebida, lo pueden utilizar hasta en una revista o folleto, porque hay en forma de polvo, y en menos de 10 minutos quedas totalmente inconsciente. Le doy gracias a Dios que estoy vivo, porque no sé si a alguien le importa, pero sé que a mi esposa que está aquí a mi lado y a mis tres hijos sí, y estuve muchas horas inconsciente en la calle y hoy en día estoy vivo. Y lo quiero compartir porque yo soy un hombre de casi un metro noventa, peso 89 kilos, con sólo un traguito de esa agua quedé inconsciente por horas”.

Y advierte que “una chavita de18 años, una chavita de 20 años, puede morir con esta droga y lo quiero compartir para que tengan cuidado, porque esta droga se está usando en la Ciudad de México, es muy fácil conseguirla y fui víctima de eso”.

Agradecido con Dios y la vida refiere que “estoy bien, todos los días le doy gracias a mi Dios, porque estoy con mi esposa y mis hijos, y tengo flashazos de cuando estaba en el piso, de cuando estaba despertando y no me quiero acordar, porque es muy fuerte la sensación, mucha impotencia y coraje. Quiero agradecerle a tanta gente que ni siquiera conozco personalmente, pero que me han enviado mensajes bien bonitos, muchas gracias, se suben aquí al corazón y se siente bonito. Que Dios los bendiga, muchas gracias por los mensajes de cariño y preocupacion. Gracias a todos mis amigos, a los Matute, a toda mi familia que estuvo presente en todo momento, mis suegros, mi suegro fue por mí junto con Rafa, me llevaron al hospital. Yo quería compartir de viva voz lo que me pasó, estoy magullado, tengo unos madrazos en la boca y demás y el brazo madreado, pero vivo y viendo jugar a mis hijos allá afuera en el jardín, pensé que no iba a pasar. Perdón, disculpenme” dijo entre lágrimas.

Enfatizó especialmente en que “sé que muchos medios de comunicación han sacado varias versiones, han dicho que yo estaba muy tomado y no es cierto y no me da pena decir cuando tomo, porque ustedes que me siguen por Instagram saben que cuando me pongo de a de verdad, lo hago en mi casa y si salgo tengo chofer, para que me lleve y me traiga, para no poner en riesgo mi vida, ni la de nadie más, porque soy una persona responsable y esa noche con todo y que no estaba con alto grado de alcohol, decidí tomar un taxi y me ofrecieron una botella de agua y acabé inconsciente por horas en el piso, pero gracias a Dios estoy vivo. Lo comparto con ustedes para que esten conscientes, muchos de los que siguen a Matute y tienen mi edad son papás. Mi hija tiene 14 años y de pronto salen con amigos, compartir esto para mí es una responsabilidad, es importante para mí porque tenemos que cuidarnos los unos a los otros como sociedad y decir ‘aguas’ ahí hay algo que esta terriblemente mal”.

“Ya denuncié y toda la pinche caballeriza esta atrás de ese cabrón”

Con una presentación pendiente para el 21 de abril en la Arena Ciudad de México, añadió “ningún pendejo de mierda me va a arrebatar de cumplir el sueño de seguir haciendo lo que amo y seguir vivo, ya me dijeron los doctores que esto (muestra su mano vendada) va a llegar muy bien al 21 de abril y voy a tocar, voy a complir mi sueño de estar en la Arena Ciudad de México, no me lo vas a arrebatar hijo de tu puta madre. Ya denuncié obviamente, toda la pinche caballeriza esta atrás de ese cabrón, como debe ser, porque no puede seguir lastimando gente y no por mí, sino por toda la que puede llegar a lastimar. Nada me va a parar, aunque vaya así de machucado, voy a vivir intensamente cada minuto de mi vida y disfrutar a mi esposa, hijos, amigos, familia, banda y todo por lo que he luchado. Tengan cuidado, no acepten una sola bebida que les den, porque yo casi no la cuento. Que Dios los bendiga”.

Y esto es a nivel nacional, las bandas del crimen organizado ahora utilizan muchas formas para dañar a las personas, para extorsionarlas, para quitarles sus pertenencias, incluso los órganos vitales. Para llevarlos a cajeros automáticos, hasta que le saquen el último peso, para mantenerlos secuestrados; secuestros exprés, extorsiones. Ya nadie está a salvo en ningún lugar, te puede pasar caminando, te puede pasar arriba de un carro, te puede pasar en el cajero automático, te puede pasar saliendo de tu casa, de la iglesia, después de que dejaste a tus hijos en la escuela.

Hay que tener los ojos muy abiertos y saber con quién nos relacionamos y no toparnos con una lacra de esas, un desgraciado de esos, porque las autoridades, como vemos en sus tres niveles de gobierno, están pintadas, cobran un sueldo muy alto de nuestros impuestos, por no hacer nada, por dejar pasar y dejar hacer que los criminales sigan lastimando a más seres humanos, por eso está nuestro país así y si eso estamos viviendo nosotros, qué van a vivir las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué México les vamos a heredar? si como siempre nos portamos de una manera irresponsable.

Y pensamos que eso qué le pasó a Jorge D’Alessio nunca nos va a pasar a nosotros, pero ahora todos, hasta cuando estamos en casa o en el trabajo corremos el riesgo de vivir una experiencia terrible como la que vivió este hombre, ¿qué va a pasar?, no lo sé, ojalá las redes sociales sirvan para exigir a las autoridades que se pongan hacer su trabajo, que se dejen de hacer pendejadas, que ya basta, que estamos cansados de tanta inseguridad, de tanta corrupción, de tantos pretextos, de tantas excusas, de tantas explicaciones estúpidas, que al final no valen nada ante los seres humanos, que ahora se cuentan por millones, que han sido lastimados en sus personas y en sus bienes materiales.

Las autoridades en sus tres niveles de gobierno, dedicadas a robar, se han vuelto una punta de cínicos, que no usan al pueblo más que para enriquecerse. Ya no tienen vergüenza de nada, no saben que sus hijos también van en este barco y que un día los va alcanzar esa plaga de cucarachas a las que ahora cobijan con la impunidad, protegen y solapan. Vamos a ver qué hacen, cuando el asaltado, dejado, robado, maltratado, humillado, sea el hijo del Presidente de la República, de un gobernador, de un senador, de un diputado, de un multimillonario de este país, ¿qué pasará? A ver si así se ponen las pilas, porque a nuestros gobernantes el pueblo les vale madre…!