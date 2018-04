Claudia Sheinbaum lamenta comentarios misóginos

Responsabiliza a Barrales

La candidata de Morena-PT-PES a la jefatura del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, calificó como misóginas las declaraciones del candidato del Frente PRD-PAN-MC a diputado federal Héctor Hugo Hernández, quien la llamó “chacha”.

La ex delegada en Tlalpan aclaró que las afirmaciones no le ofenden porque “las trabajadoras del hogar me merecen respeto”.

Sheinbaum reviró al candidato al decir que “ese señor dejó vacía la delegación, nunca actuó la Contraloría en su contra, no merece mucho tiempo hablar de él”, en referencia a cuando Hernández fue delegado sustituto en Tlalpan.

Sin embargo, comentó que Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Por la CDMX al Frente, debe responsabilizarse de declaraciones misóginas de los candidatos de su mismo partido o alianza.

El viernes pasado, Héctor Hugo Hernández dijo que Sheinbaum se fue de la demarcación “como las chachas sin decir adiós y ocupó a Tlalpan como un trampolín”.

La morenista dijo que se deben sancionar dichas expresiones y añadió que eso “habla de ellos, quiénes son, cómo ven a las mujeres y a las trabajadoras del hogar”.