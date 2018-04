Hoy las esposas también juegan

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No hay duda de que México cambió. Y hoy, metidos de lleno en la contienda electoral más grande y riesgosa de la historia reciente de México, el combate por la Presidencia de la República no es sólo entre los candidatos asignados sino que involucra a las esposas.

No meto en esta bolsa a Margarita Zavala porque ya todos sabemos que su marido, el ex presidente Felipe Calderón, no sólo juega junto con ella, sino que es más que evidente que quien alimentó su candidatura fue él.

Hecha la aclaración pertinente diremos que los ciudadanos comenzamos a ver cómo de los 3 candidatos (Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya), 2 han metido ya en sus campañas a sus respectivas parejas.

Y de las 2 que ya juegan abierta y políticamente al lado de sus maridos por la posición de Primera Dama 2018-2024, lo comienzan a hacer bajo un esquema de contendiente alterno.

Ella es Juana Cuevas de Meade, quien al menos desde el lunes 21 de marzo hace su gira electoral aparte de la de su marido con lo que en los hechos se duplica el impacto de la búsqueda de votos.

Luego de aparecer cantándole en redes sociales El Necio de Silvio Rodríguez a su marido Andrés Manuel López Obrador, la egresada de Ciencias de la Comunicación y maestra en Letras por la Universidad Iberoamericana en Puebla, Beatriz Gutiérrez Müller, comenzó a aparecer en los actos del tabasqueño sólo como su esposa.

Su primera intervención a petición de su marido, en un evento en San Pedro de las Colonias, en Coahuila, región donde el general Lázaro Cárdenas arrancó el reparto agrario, falló pues se equivocó al indicar que ahí había nacido Francisco I. Madero.

El prócer nació en Parras, Coahuila.

Desde entonces no ha vuelto a tomar el micrófono.

Quien de plano ha mantenido el perfil más bajo, es Carolina Martínez Franco, esposa del panista Ricardo Anaya, candidato presidencial del Frente por México integrado por PAN, PRD y MC.

Ella, egresada de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Querétaro, surgió a los medios, pero no porque lo haya buscado, sino porque su marido fue sorprendido viajando cada semana a Atlanta, EU a verla a ella y a sus 3 hijos.

El escándalo reveló que Anaya la tenía a ella y sus 3 hijos viviendo en una hermosa casa en una exclusiva zona residencial y a los hijos inscritos en el también exclusivo colegio High Meadows School, que solo admite 378 alumnos al año y en cuya colegiatura pagaba 1.9 millones de pesos al año.

La explicación a todo esto fue que su esposa e hijos estaban en Atlanta, porque los niños estaban estudiando inglés, y que con eso él sólo hacía lo que sus padres hicieron con él de niño.

Luego de eso Carolina y sus hijos regresaron a vivir a México. Ella sólo ha aparecido en unos cuantos actos de su marido sobre todo al parecer porque el otro gran escándalo que envuelve a Anaya, el del lavado de dinero, también involucra a la familia de ella.

La más activa

En este contexto familiar y político, la más activa es Juana Cuevas de Meade, egresada de Economía del ITAM y quien desarrolla desde hace años una fuerte tarea de voluntariado en el IMSS, al parejo de una amplia tarea de apoyo al Arte.

Ella misma pinta y ha expuesto su obra al lado de otros artistas dentro y fuera de México.

Ella y su marido son padres de Dionisio, José Ángel y Magdalena, 2 adolescentes y una niña.

Hoy Juana Cuevas, quien se ha hecho popular por su carácter abierto y por sus atuendos de tejidos indígenas, desarrolla una campaña alterna a la de su marido.

En mi registro su primera aparición en esta nueva tarea fue el lunes 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Ese día visitó la Fundación John Langdon Down A. C. donde dijo a los medios que “los mexicanos queremos una sociedad más incluyente, en la que las personas con este síndrome reciban atención adecuada, respeto y sobre todo una mejor calidad de vida.

“Todos queremos una sociedad incluyente en la que tengamos los mismos derechos y también queremos una sociedad que sea accesible para todos, una sociedad en la que podamos participar y donde seamos tomados en cuenta”, señaló.

Al día siguiente, el 22 de marzo, se reunió con mujeres integrantes del Voluntariado del Hospital de Gineco Obstetricia Número 4 del IMSS donde dijo, en una especie de introducción al manejo de medios:

“Vengo de una familia en la que creemos en el trabajo voluntario. Yo lo llevo haciendo mucho tiempo, me encanta, es algo que disfruto enormemente y que no cambio por nada, yo creo que es algo que tenemos que hacer todos y que yo pienso hacer siempre, no importa donde esté”.

Comenzaba así a crearse una imagen mediática y política propia.

Cinco días más tarde se reunió con mujeres floricultoras de la zona de Xochimilco del Grupo Social Tenantitla, en una delegación dominada por Morena, donde habló por José Antonio Meade quien, afirmó, lucha por un México donde, juntos, los distintos sectores sociales, aprovechen las oportunidades de desarrollo que tiene cada región.

Fue la primera vez que se colocó en el papel de mensajera directa del candidato.

El 3 de abril salió de la Ciudad de México para ir a San Felipe del Progreso, Estado de México, convivió con mujeres, jóvenes y adultos mayores mazahuas a quienes dijo que con su marido en la Presidencia habría respeto y apoyo a las comunidades indígenas del país.

Al día siguiente, en Tizayuca, Hidalgo, ante trabajadoras de una fábrica textil, afirmó que desde Los Pinos, buscaría que su esposo impulsará la inclusión laboral y el desarrollo empresarial de la mujer, un tema más allá de las cuestiones familiares.

Ya suelta, más allá de sus primeros escarceos mediáticos, el pasado viernes en Querétaro (tierra de Anaya y su familia) se reunió con madres de familia, a quienes comentó que su marido tiene el firme compromiso con la inclusión y la equidad de las mujeres y el sábado, ya de regreso a la Ciudad de México ante integrantes de la Casa de la Amistad, que brinda asistencia a niños con cáncer, afirmó que en el gobierno de José Antonio Meade todos los menores de edad tendrán acceso a los servicios de salud.

Todos los temas abordados por ella –desde la inclusión de la mujer, el respaldo de la mujer en el trabajo y la promesa del acceso a la salud para todos los niños–, son esenciales para obtener votos. Sobre todo dichos por una mujer con el perfil de Juana Cuevas.

Ya veremos qué tan importante es la participación de cada una de las esposas de los 3 candidatos presidenciales en esta campaña.

Rediseñar la Fiscalía General

La senadora Martha Tagle (suplente de la senadora Alejandra Barrales) buscará impulsar un acuerdo para la realización de un período extraordinario en el cual se rediseñe el marco legal del Fiscal General de la Nación.

Ante el fin del último período ordinario de la actual legislatura, dijo, se requiere “en ánimo de contar con el tiempo suficiente para analizar, discutir y legislar este y otros temas, y de cara al nuevo gobierno, resulta pertinente que se convoque a un periodo extraordinario”.

De la Fiscalía General de la República señaló: “Como lo hemos expresado en reiteradas ocasiones, la impunidad es uno de los mayores problemas que presenta el país, por ello la transformación de la Procuraduría en Fiscalía representa la oportunidad para garantizar el correcto funcionamiento de dicho organismo; así, es elemental reformar el artículo 102 constitucional con el objetivo de hacer un rediseño institucional profundo que permita, en un primer momento, erradicar de fondo los vicios y estructuras corrompidas, a la par de sentar las bases de una nueva institución que sirva para procurar justicia ya no de manera selectiva, sino desde una visión autónoma, independiente, profesional y eficaz”.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa