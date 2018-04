Dafna Bass: la arquitectura de la comedia

La standupera se presenta con su show este 13 de abril en el Voilá Acoustique

Arturo Arellano

Con una sólida carrera que abarca materialmente todos los géneros, Dafna Bass se consolida poco a poco como una de las jóvenes promesas del muy de moda género del stand up comedy en México. Ella es gresada de la licenciatura en Ingeniería en sistemas de la Universidad del Valle de México; sin embargo, su pasión siempre fue el teatro y la actuación, por lo que al concluir su carrera, decide ejercer, pero no por mucho tiempo, ya que su talento y verdadera vocación la llevaron a dedicarse de lleno al teatro. En este punto en su faceta como comediante de stand up, Dafna presentará su show este viernes 13 de abril en el centro de espectáculos Voilá Acoustique.

Para ofrecer detalles al respecto, Dafna concedió una entrevista a las páginas de DIARIO IMAGEN, en la que de entrada refirió “es un show de stand up, donde hablo de varios temas, todos tenemos muchas facetas, así que hablo de mi carrera, de mi familia, la maternidad, el embarazo.

De ese lema que dice: ‘Mujeres juntas, ni difuntas’, que nos damos con todo entre nosotras. Estudié una carrera que es mayormente preferida por hombres: ingenieria, y también esa fue toda una proeza, si se vive desigualdad, entonces hablo de todo ello”.

“En realidad, yo soy actriz antes de ser ingeniera, empecé muy chiquita a actuar, ya hacía teatro, pero en el camino mis papás no me dejaron estudiar actuación, pero siempre lo hice por hobby, nunca lo he soltado desde que lo descubrí. Luego de acabar mi carrera, empecé con stand up, es algo que me encanta, estar sobre un escenario, llamar la atención, así que pensé, ya que me gusta, pues ahora que me paguen por ello, me encantó el stand up y ahí andamos. Renuncié a mi carrera y es algo de lo que no me arrepiento”.

“Es una historia curiosa, tiene mucho que ver mi esposo, que me lavó un poco el cerebro, me decía que tenía que hacer lo que realmente amaba. Yo estaba trabajando y haciendo stand up a la par, pero en una ocasión, saliendo de mi trabajo me chocó una camioneta, me golpeó por atrás y fui a dar al hospital, donde me dieron una incapacidad de un mes y en ese mes me doy cuenta de que era yo miserable, de que no quería hacer mi trabajo, no quería regresar, así que lo hice, pero sólo para renunciar. Desde entonces, he tenido altas y bajas, pero siempre la satisfacción de irme a dormir feliz, sabiendo que hago lo que amo”.

“La verdad, cuando empiezas a hacer comedia, te das cuenta de que todo tiene chiste, a todo tienes una manera de hacerlo gracioso, aunque son cosas que les pasan a todos. Tengo material anterior que siempre está vigente y nuevas experiencias.

La maternidad para este show es algo nuevo, sobre todo en mí, apenas llevo dos años siendo mamá y te vas rodeando de gente que hace lo mismo que tú, vas entendiendo y conociendo, es muy difícil ser mamá, de manera que de ahí sale mucho material. Estoy en el grupo de Facebook y ahí hago una sección de comedia semanal, pongo publicaciones chistosas. Es un grupo de mujeres donde nos sacamos los ojos y nos agarramos el chongo”. No obstante, refiere que su show de stand up no sólo es para mujeres, sino para los hombres que “no sólo se van a divertir, van a entender también, el porqué sus esposas están locas. La maternidad no la pueden sentir los hombres, de modo que deben escuchar las cosas de una mujer que no sea su esposa. A todos los invito a que vayan, es un show divertido y fresco, no hay algo similar, cada standupero es diferente”.