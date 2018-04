Encuestas son una fotografía, afirma Margarita Zavala

Realiza pinta en el Club de Industriales

La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, aseguró que las encuestas, como la que se publicó el lunes, son una fotografía y no las descalifica por quién las paga ni para quién trabajan, pues dijo son momentos del país.

“Las encuestas son una fotografía, ni siquiera las descalifico en torno de quien las ha mandado a pagar, ni para quién trabajan, son una fotografía, algunas de ellas fueron realizadas entre el 3 y el 5 de abril, en ningún momento de esos días apareció ningún spot, ah bueno, creo que el 5 de abril apareció por primera vez un spot, me dijo un amigo que apareció en la radio, así es que en ese sentido, son momentos del país, que es lo que refleja esa encuesta que es donde todavía públicamente no está mi presencia”.

En entrevista, tras participar en la 101 Asamblea General de la American Chamber of Commerce of Mexico, Zavala dijo que la contienda apenas comienza y la elección no depende de las encuestas, sino de los ciudadanos, además dijo que los sondeos fueron levantados entre el 3 y el 5 de abril, cuando ella aún no aparecía en los spots de radio y televisión, es decir, su presencia públicamente todavía no estaba.

Pinta en un cartel pegado en el Club de Industriales

Luego de que no se consignó la participación de su coordinador de campaña, Fausto Barajas, en un acto oficial, la candidata “independiente” Margarita Zavala Gómez del Campo, realizó una pinta en un cartel pegado en el Club de Industriales.

En un cartel que anunciaba una mesa redonda titulada “Elecciones 2018. Coordinadores de campaña”, en la que aparecían las fotos y nombres de Jorge Castañeda, Tatiana Clouthier y Aurelio Nuño, representantes de Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, la ex panista estampó en el anuncio:

“Falta mi coordinador, ahí estará. Margarita Zavala”.

Inmediatamente, en su cuenta de Twitter soltó que “A veces se les olvida que somos 4 en la boleta, pero aquí, amablemente les dejé un recadito a mis amigos del Club de Industriales”.