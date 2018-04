Él contra el mundo… o Corral no ve una

Como la anécdota del escorpión que clava su aguijón a la rana en medio del río, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se hunde hoy en el mar de sus querellas y contradicciones por no poder dominar su naturaleza, la de pelearse con todos.

Con el agua de la crítica popular hasta el cuello luego de que parte de su cuerpo de seguridad fue atacado a balazos por maleantes cuando él jugaba golf (como lo hace con demasiada frecuencia), Corral intentó burdamente aprovechar el incidente para convertirse en mártir.

Algunos, no todos cayeron en su engaño y enviaron sus mensajes de solidaridad a pesar de que el ataque nunca fue contra él ni él estuvo nunca en peligro. Él andaba alegre pegándole a la pelotita con su nombre por los verdes campos del club al que suele ir.

Pero no todo queda ahí, ayer Corral vio cómo la Suprema Corte le declaró inconstitucional una reforma con la cual pretendía darle facultades al Consejo de la Judicatura chihuahuense para aprobar y ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial y remover magistrados incómodos o rebeldes a sus ordenamientos y designar nuevos jueces.

A juicio de los miembros de la Suprema Corte esta reforma al poder judicial estatal, promovido por Corral, invade y anula gravemente la autonomía del organismo jurisdiccional estatal.

El golpe de la Suprema Corte no vino solo. La semana anterior, el pleno revisó otros puntos de la misma reforma de Corral los cuales igualmente fueron impugnados y por ello resolvieron destituir al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, cuate de Corral, por considerar que su llegada a ese cargo se basó en una norma inconstitucional.

Y como las cosas nunca ocurren solas, ayer mismo el presidente Enrique Peña Nieto resolvió reabrir su confrontación con el gobernador Corral al que, a través de Gobernación, acusó de mentiroso, desleal, manipulador y poco confiable.

En un comunicado emitido por Gobernación, Peña Nieto indica –va completo para que Usted evalúe y saque conclusiones–:

Que rechaza tajantemente las afirmaciones del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en relación al conflicto competencial jurisdiccional resuelto por el Poder Judicial de la Federación.

Esto fue porque Corral acusó al gobierno de manipular al Poder Judicial para quitarle de las manos el proceso en contra de supuestos involucrados en la desviación de 250 millones de pesos enviados por la Secretaría de Hacienda federal al gobierno de Chihuahua, para luego ser aplicados en la campaña del PRI en Chihuahua en 2016.

Sobre eso Gobernación dijo:

1.- Las afirmaciones del gobernador Corral ponen de manifiesto su desconocimiento sobre los principios básicos en los que se sustenta nuestro régimen jurídico-político: el pacto federal y la división de poderes. Quizá por ello, reconoció haber instruido tanto a la Fiscalía General de Chihuahua como al Poder Judicial del Estado, cómo actuar en casos de la competencia de estos órganos autónomos e independientes respecto al Ejecutivo Estatal, tal como sí lo establece la Constitución del Estado de Chihuahua.

2.- Las afirmaciones del gobernador Corral muestran un profundo desdén por las instituciones, las leyes y el pacto federal, al desconocer las resoluciones emitidas por un órgano constitucionalmente competente, que resolvió con base en pruebas y no a deseos personales o presiones políticas.

3.- Es falso que exista subordinación del Poder Judicial Federal al Poder Ejecutivo Federal, como sí ocurrió en el caso de Chihuahua con la destitución del Presidente del Tribunal de Justicia y del Fiscal General del Estado, violentando la Constitución de la entidad, como lo acreditó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 3 de abril de 2018, dictada en ese asunto.

4.- Es también falsa la afirmación que desde la Federación se pretenda dar protección a los inculpados en el asunto penal que el gobernador señala, quizá no recuerda o evita recordar que fue la Policía Federal, dependiente de esta Secretaría de Gobernación, la que en apoyo de la Fiscalía de Chihuahua ejecutó la orden de aprehensión de uno de ellos y puso a disposición del Juez Local al supuesto principal probable responsable del delito.

La Federación lo hizo con profunda convicción al cumplimiento de obligaciones entre niveles de gobierno y dentro de nuestro orden Constitucional.

El gobierno federal invariablemente se ha dirigido con respeto a la investidura de todos los gobernadores, solo con respeto republicano nuestro país camina en democracia.

5.- La disposición del gobierno federal para apoyar con respeto y diálogo al gobierno y al gobernador de Chihuahua quedó de manifiesto a través de un Convenio que en el marco de la ley dirimió honorablemente un conflicto entre Federación y el estado de Chihuahua, mismo que ha sido cumplido en sus términos por la Federación, tanto a través de la entrega de participaciones federales extraordinarias por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como informando puntualmente al gobierno del estado sobre los procedimientos de extradición del ex gobernador de esa entidad César Duarte, realizados por la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, los compromisos que correspondían al gobierno de Chihuahua no han sido cumplidos, y tuvo que ser el Poder Judicial de la Federación, a petición de la defensa de uno de los inculpados, la que resolviera conforme a la ley este asunto, haciendo a un lado calificaciones y presiones políticas del gobernador Corral.

6.- El gobernador Corral pretende falsamente imputar al Presidente de la República conductas y acciones al margen de la ley. El hecho de que la resolución del Poder Judicial no satisfaga los deseos del gobernador no le da derecho a mentir ni a engañar a la sociedad.

7.- Por lo anterior, el gobierno de la República exige al gobernador conducirse con apego a la verdad y a la Ley en beneficio de la entidad que gobierna, de la sociedad Chihuahuense y de la opinión pública, pero sobre todo en defensa de nuestro marco Constitucional que él protestó defender.

¡¡¡Orale!!!

En este comunicado el gobierno de Peña Nieto no sólo acusa a Corral de ignorante de los procesos institucionales, sino de manipulador del poder judicial de su estado, al que pone a disposición de sus intereses personales, y lo califica de mal intencionado y de no cumplir con sus compromisos.

Pero si Usted creía que era todo, le tengo que informar que no. Corral también se peleó con los otros 31 gobernadores pertenecientes a la Conago a quienes calificó de inútiles y desleales por no haberlo apoyado en su marcha aquella que realizó de Ciudad Juárez a la CDMX para que le dieran más lana.

Y llegó incluso a pedir analizar si es conveniente seguir con la Conago porque, según él, no sirve para nada.

Esa es su naturaleza. Todavía lo recuerdan con sus escándalos en el pleno del Senado donde estuvo incluso a punto de llegar a los golpes con su antecesor César Duarte.

Entonces senador de la República, Javier Corral aprovechó su investidura legislativa para lanzarse directa y rudamente contra Duarte quien entonces era gobernador. No fue el único pleito que se echó en esa Cámara.

Es decir, él contra el mundo.

¿Qué esconde Benito Nacif?

El Instituto Nacional Electoral ya dijo qué formato se aplicará en el Primer Debate entre los candidatos presidenciales.

Lo que no ha explicado, es quien se va a estar a cargo de la producción y transmisión de dicho encuentro.

Se dice que el consejero Benito Nacif, Presidente Temporal de Debates –quien por cierto celebró ayer en familia en “conocido restaurante” de las Lomas de Chapultepec, el cumpleaños de su hija adolescente–, no ha ventilado el asunto porque Rubén Álvarez, director de Comunicación Social del Instituto, luego de consultar con varios productores de radio, televisión e Internet, eligió a dos de, ¿dónde cree Usted? Pues sí, acertó, de Televisa.

Los premiados hasta hace poco participaban en el programa “Hoy”, de canal 2, y forman parte del programa “El Privilegio de Mandar”. Uno es hijo de la realizadora de telenovelas, Carla Estrada y el otro es el primogénito de Nino Canún.

Rubén Álvarez no fue lejos en la solución de la producción. Ex director de XEW, pues simplemente se fue a Televisa. Diría, ¿por qué no, si son de casa?

Ahora a ver si no ocurre lo de hace 6 años cuando una exuberante edecán argentina, de pechos sobresalientes, dejó sin aliento a los candidatos y robó la atención de los televidentes.

