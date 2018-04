Rescate del campo para frenar emigración: AMLO

Ofrece autosuficiencia alimentaria

Firma pacto con organizaciones campesinas en Zacatecas

Al conmemorar 99 años de la muerte de Emiliano Zapata, Andrés Manuel López Obrador firmó el pacto por el campo con más de 100 organizaciones campesinas de todo el país, quienes se comprometieron a darle 5 millones de votos el 1 de julio.

En Jerez, Zacatecas, acompañado de líderes de organizaciones, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció subsidios para los productores del campo y buscar la autosuficiencia alimentaria del país.

Con esto, sostuvo, se pretende terminar con la migración y “que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres”, expresó el aspirante presidencial.

Dijo que se dará un viraje a la política económica y “ya no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos; vamos a producir en México todo lo que consumimos”.

Tras reiterar que apoyará a productores, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, López Obrador mencionó que entre las primeras acciones que llevará a cabo, de ganar las elecciones, serán las de fijar precios de garantía para los productos del campo.

De la misma manera, apuntó, se buscarán los mecanismos para que ese apoyo llegue de manera directa al productor, “que no se quede en manos de intermediarios o de coyotes”, y que no se fomente la corrupción. Adelantó que en su programa de gobierno de descentralización “ya no van a estar todas las Secretarías en la Ciudad de México, se va a descentralizar todo el gobierno federal”.

En este sentido, agregó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) funcionaría en el estado de Oaxaca, en tanto que la Secretaría de Agricultura estaría en Ciudad Obregón, Sonora, y Diconsa en Zacatecas.

También anunció que, de ganar las elecciones del 1 de julio, su política para el campo mexicano implicará la conservación de la planta chatarra comprada por Pemex para la producción de fertilizantes.

Sostuvo que se trató de una “transa”, ya que el valor de las instalaciones era de sólo 52 millones de dólares, por las condiciones del terreno, localizado a las orillas del río Coatzacoalcos.

“Vamos a apoyar con fertilizantes y a procurar que sea orgánico. Una de las transas más grandes que se han cometido en este gobierno fue una planta de fertilizantes en Veracruz”, dijo. “La privatizaron en los tiempos de Salinas y ahora el gobierno decidió comprarla, estaba convertida en chatarra”.

Denunció que a pesar de las condiciones, el gobierno pagó más de 500 millones de dólares por la planta, sin que a la fecha haya dado resultados. López Obrador advirtió que tras la pretensión de invertir otros 500 millones de dólares en la rehabilitación de las instalaciones, ahora las autoridades pretenden volver a vender la planta.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que Pemex debe sancionar a los funcionarios que autorizaron la compra de Agro Nitrogenados, la cual se encontraba en condición de chatarra y, a la fecha, no ha entrado en operación.

La planta, ubicada en el complejo de Pajaritos, en Veracruz, fue adquirida en diciembre de 2013, cuando Emilio Lozoya era el director general de la empresa petrolera.

Adicionalmente, los costos de revivir la planta aumentaron de 195 millones de dólares presupuestados a 443 millones de dólares, y los tiempos establecidos para entrar en operación no se cumplieron.

Pemex compró esta planta de 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación a Altos Hornos de México (AHMSA).

El candidato de la coalición Juntos haremos historia a aseguró que “no le preocupa” la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que decidió incluir al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en la boleta electoral porque está 20 puntos arriba en la intención del voto.

Además de que, desde su punto de vista, el comportamiento de los magistrados debe verse como “una mancha más al tigre” en su historial de fallos desaseados.