Me perderé un debate, pero estaré en la boleta: Ríos Piter

TEPJF amplía plazo para revisar sus firmas

El aspirante independiente a la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter, dijo que aunque se perderá el primer debate entre candidatos, confía en que estará en la boleta electoral.

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” aparezca en la boleta para los comicios del 1 de julio próximo, afirmó que la determinación otorga la razón a las demandas para que “nuestras firmas de carne y hueso” sean reconocidas.

Sin embargo, dijo que si el Tribunal ordena la revisión de firmas, será una tarea complicada pues carece de un respaldo para cotejar la información, dado que es el Instituto Nacional Electoral (INE) quien posee la base de datos.

“Perderemos la condición de estar en el primer debate, pero estamos bien con el reconocimiento del Tribunal con las firmas de carne y hueso”, expresó Ríos Piter en entrevista. Comentó que el Tribunal reconoce que los derechos planteados en la demanda por el reconocimiento de las firmas de apoyo a su candidatura “y por eso nos manda de vuelta al INE”.

Reiteró que el millón 623 mil 272 firmas recabadas son válidas y hoy tiene la oportunidad de que se reconozca que se trabajó con el Instituto, con la gente y con la sociedad.

“Para eso es el Tribunal, para que la verdad y la justicia prevalezcan, eso es lo que estoy defendiendo recorriendo el país para que la gente vea que se puede tener una visión distinta de los partidos políticos”.

El fallo del TEPJF

La Sala Superior del TEPJF determinó dar 10 días de plazo para revisar las firmas y requisitos que presentó Armando Ríos Piter y en caso de cumplirlos se valide su candidatura presidencial independiente.

Los magistrados avalaron por cuatro votos a favor y tres en contra el proyecto de la magistrada Mónica Soto, quien propuso ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) reponer el procedimiento por haberse violado la garantía de audiencia de Ríos Piter.

Durante el debate, la presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, recordó que el aspirante Armando Ríos Piter no compareció a las audiencias que ofreció el INE, ni acudió cuando se le notificó que había una serie de inconsistencias en sus apoyos y en una tercera ocasión sólo compareció con un escrito y no para revisar sus apoyos.

Indicó que el quejoso sólo expuso argumentos genéricos, como que la App no ha funcionado, por lo que “no hay violación alguna al derecho de audiencia. No se le puede dar una garantía de audiencia para revisar 800 mil firmas” por lo que la determinación del INE fue la adecuada porque no alcanzó el registro de dicha candidatura.