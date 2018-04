Niña con intestinos fuera, fue operada satisfactoriamente

Recién nacida cuyos intestinos grueso y delgado, el estómago, la vejiga y otros tejidos se desarrollaron fuera de la cavidad abdominal, fue operada por médicos especialistas del IMSS en Yucatán y se está recuperando.

Los doctores Juan Buenaventura Xequé Alamilla y Alejandra Guadalupe Alcocer Aguilar, jefes de la División de Pediatría y de Neonatología, respectivamente, de la Unidad Médica de Alta Especialidad en esta entidad, explicaron que este padecimiento se conoce como gastrosquisis.

Un defecto de nacimiento que se presenta cuando los músculos de la pared abdominal del bebé no se forman correctamente al inicio de la gestación, provocando que los órganos se salgan del cuerpo a través de un orificio al lado del ombligo. La niña nació en octubre del año pasado, su condición era grave y de alto riesgo, no sólo por el nacimiento prematuro y bajo peso —un kilo 600 gramos—, sino por las dos cirugías que se debían realizar para colocar dichos órganos en su lugar. La detección de la gastrosquisis fue realizada por médicos de la Unidad de Medicina Familiar No. 57 “La Ceiba”, a través de un ultrasonido realizado a la madre de 20 años de edad por lo que fue canalizada a la UMAE con especialistas en Perinatología. Se programó la cesárea a las 36 semanas de gestación.

En cuanto nació, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales para realizarle la primera cirugía, en la que colocaron una cubierta y una semana después, cuando creció la cavidad del abdomen, se practicó la siguiente operación, en donde juntaron los músculos del abdomen y se realizó el cierre del mismo. Al haber tenido una exposición al líquido amniótico durante la de gestación, la bebé presentó inflamación y al no haber una movilidad natural de los intestinos, ya que al realizar la cirugía están paralizados, se le dio alimentación por vía intravenosa por dos semanas.

Lo más complicado al realizar una cirugía a un bebé tan pequeño es que su tejido es muy delgado y frágil, sin embargo, la UMAE cuenta con un equipo multidisciplinario experto en cuidado neonatal y en cirugías de este tipo. Han pasado 5 meses desde que nació la pequeña y los doctores afirman que puede tener una vida sin mayores complicaciones, con los cuidados y seguimiento adecuados. Generalmente este tipo de defectos se dan con mayor frecuencia en madres jóvenes y adolescentes que tienen antecedentes de consumo de tabaco, alcohol o drogas.

Cuando hay problemas de salud, un beso puede desencadenar enfermedades que provoquen serias consecuencias para quien lo recibe, si no se toman las medidas preventivas adecuadas, alertó la doctora Mónica Romo, oftalmóloga del Hospital General de Zona No. 1 en Zacatecas, señala que a través de un beso, unas gotitas de saliva, al estornudar o al saludarse, se pueden contagiar enfermedades como el herpes, que actúa cuando se tienen bajas las defensas, sin importar la edad del individuo y puede manifestarse a través de la aparición de fuegos labiales.

Tal es el caso de Alondra N., una joven de 21 años de edad que vive en Zacatecas, quien recibió un beso de su madre en el ojo cuando tenía tres años, lo que provocó que le contagiara herpes, enfermedad que a lo largo de los años ha dañado su ojo y hoy requiere de un trasplante de córnea.

A nivel ocular, detalló la especialista del IMSS, el herpes se manifiesta con intolerancia a la luz, visión borrosa, lagrimeo, sensación de un cuerpo extraño y enrojecimiento, generalmente en un solo ojo. Para evitar contagios, es necesario tomar medidas de higiene como lavarse frecuentemente las manos, utilizar cubre bocas en caso de tener gripe o un fuego labial, así como evitar los saludos de mano y de beso en la mejilla.

El herpes no tiene cura y puede durar años sin manifestarse, si se toman medidas preventivas necesarias como tener una alimentación sana, dormir bien y reforzar las defensas del organismo tomando vitamina C. Sobre el caso de Alondra N., la especialista informó que ya se encuentra en protocolo de trasplante de córnea en el tercer nivel de atención del Seguro Social y se espera que el próximo mes se cuente con el tejido para ser trasplantado. Alondra deberá continuar con un tratamiento antiviral para evitar que haya nuevos brotes del herpes en la córnea trasplantada. ¡Aguas con los besos!

