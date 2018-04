Refrenda Anaya confianza en el INE

Dice que en caso Barreiro todo está aclarado

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, refrendó su confianza al Instituto Nacional Electoral (INE), pero aclaró que ello no significa el otorgamiento de un “cheque en blanco”.

En rueda de prensa celebrada en Monterrey, Nuevo León, resaltó que se mantendrá vigilante del actuar de ese organismo y en caso de detectar algún desvío en su conducta, lo dará a conocer abiertamente.

Por otra parte y luego de que la PGR decidió no ejercer acción penal en contra de Luis Alberto López, chofer del empresario Manuel Barreiro, por el caso de supuesto lavado de dinero en la compra de su nave industrial, dijo que “todo está aclarado” y que los documentos ya fueron puestos a disposición de la opinión pública. Criticó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de pretender que se dedique a hablar de este asunto durante toda la campaña electoral “y no lo voy hacer. Lo que a mí concierne está plenamente aclarado, todos los documentos son públicos. He actuado con absoluta transferencia”, señaló.

Antes, delineó su estrategia para detonar el crecimiento económico del país, a través del incremento a la inversión pública, así como la creación de una unidad especializada en asociaciones público-privadas, y un ombudsman de la inversión.

Detalló que con más inversión pública, misma que estará supervisada por los más altos estándares de transparencia y eficiencia, la meta es llegar al cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2021, lo que a su vez permitirá estimular la inversión privada.

Con inversión pública y privada, México podrá alcanzar un crecimiento de 25 por ciento del PIB, añadió el candidato postulado por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Respecto a la unidad especializada en asociaciones público-privadas, indicó que ésta permitirá estructurar proyectos que sean susceptibles de financiamiento privado a nivel país.

Y sobre la figura del ombudsman de la inversión, lo que permitirá a los empresarios acudir a una institución del Estado que los defenderá y estará de su lado ante cualquier barrera que ponga la autoridad, ya sea por descuido o de manera intencionada.