Poner el ejemplo desde arriba, promete AMLO

Asegura que acabará con la corrupción

El candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, señaló que al triunfo del movimiento que encabeza, gobernará con el ejemplo y ganará menos de la mitad del salario actual del presidente de México.

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que luchará contra la corrupción por todos los medios, y así generar más recursos para el desarrollo del país, además de cambiar la imagen de México en el extranjero.

Durante su primer acto de campaña en el estado de Jalisco, López Obrador reiteró que además se someterá a la revocación del mandato cada dos años, “porque el pueblo pone y el pueblo quita”.

Ante esta medida, indicó que “me voy a esmerar por hacer un buen gobierno. No voy a fallarles. No quiero pasar al basurero de la historia; no quiero ser un mal presidente”. Adelantó que tendrá una ventaja de hasta 15 millones de votos, para tener un triunfo con un alto margen.

El aspirante presidencial de Morena se comprometió a acabar con la corrupción y la impunidad, “yo no voy a fallarles”.

En la Plaza Principal de Tequila agregó que tiene tres principios que le inspiran: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, voy a cumplir todos los compromisos: primero voy a acabar con la corrupción porque ese es el cáncer que destruye al país”.

El tabasqueño manifestó que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, eso se van a terminar con los lujos, así como con las pensiones de los ex presidentes de la República”.

Expresó que “estamos muy cerca de la transformación que necesita nuestro país, el anhelado cambio verdadero, este movimiento es la esperanza de millones de mexicanos, pero sobre todo de la gente humilde, de la gente pobre”.

“Vamos a terminar con la corrupción, nada de qué va a ser muy difícil, sí se puede, me canso ganso de que vamos a acabar con la corrupción”, afirmó. Entrevistado al término del evento, López Obrador descartó que una inclusión de Jaime Rodríguez Calderón en la contienda electoral vaya a restar votos al movimiento que encabeza.

“Cuando le pidieron al señor Rodríguez; ellos calculaban, y a lo mejor lo siguen pensando, que si él va a la boleta nos quita votos a nosotros; pues no, los votos que obtenga este señor se los quita al PAN y se los quita al PRI”, subrayó.

Lo anterior, dijo, “porque la gente que va a votar por nosotros ya sabe perfectamente bien quiénes son los otros candidatos, ya saben que sólo hay un candidato opositor al régimen corrupto, ¿les digo quién?: ya saben quien”.

Finalmente, enfatizó que la inclusión de Rodríguez Calderón en la boleta, al contrario de restar votos “nos están dando más votos con todo esto, porque la gente que estaba indecisa se está dando cuenta de que es la inmundicia este régimen”.