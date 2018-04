Jesús Ochoa se une al elenco de “Hello Dolly”

El prestigiado actor compartirá el escenario con Daniela Romo en el musical, que se estrenará en octubre en el Teatro de los Insurgentes

¡Dolly ya tiene galán! Sí, el inmortal personaje al que dará vida Daniela Romo ya tiene pareja. El galán de la famosa casamentera será interpretado por Jesús Ochoa, quien regresa al Teatro de los Insurgentes, en el que cosechó uno de sus éxitos más recientes, de modo que Romo y Ochoa ya son confirmados en los papeles protagónicos de ¡Hello Dolly!, el gran musical que será coproducido por Tina Galindo, Claudio Carrera, Morris Gilbert y OCESA y que verá su estreno en octubre.

Se trata de uno de los grandes clásicos del teatro musical de todos los tiempos, y que hoy está más vigente que nunca, pues Dolly es precisamente una luchadora, una mujer que no se deja vencer por las adversidades, para quien no se cierran las puertas, quien frente a cualquier situación, por difícil que sea tiene una solución y una salida. Dolly es un personaje para una gran estrella, por eso es que vuelve a los escenarios mexicanos de la mano de una de las máximas figuras de las últimas décadas en nuestro país, la gran Daniela Romo, quien vuelve al teatro en este montaje del que desde ahora se anticipa será inolvidable.

Y junto a ella, brillará el talento y la simpatía de Jesús Ochoa, sin duda, uno de los actores más queridos por el público, quien como todo mundo sabe, tiene una sólida y prestigiada trayectoria en teatro, cine y televisión, y ahora se transformará en el millonario Don Horacio del Caudal.

¡Hello, Dolly!, con música y letra de Jerry Herman y libreto de Michael Stewart, está basada en una obra de un acto titulada The Merchant of Yonkers de Thornton Wilder, que el mismo revisó en 1955 y renombró como The Matchmaker.

A su vez, la trama de The Merchant of Yonkersse originó en una obra de teatro del siglo XIX, escrita por John Oxenford y titulada A Day Well Spent, que fue traducida en alemán, y esta versión en alemán sirvió de base para el trabajo de Wilder.

El musical se estrenó en Broadway, bajo la dirección de Gower Champion en enero de 1964. Esa producción original ganó 10 premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical. Sigue siendo una de las producciones musicales de Broadway más representadas.

Apenas el año pasado, ¡Hello Dolly!volvió a la Meca del Teatro, con la actuación de la enorme Bette Midler. Fue tal el impacto que el montaje ganó el Tony a la Reposición del 2017 y su protagonista se levantó indiscutiblemente como la Mejor actriz de musical.

Hoy, otra gran estrella de los escenarios encabeza en la Meca del Teatro, Bernadette Peters protagoniza este musical, que evidentemente está agotando todas sus localidades en una temporada, que se prevé larguísima.

Ahora ¡Hello Dolly!regresará a la escena mexicana en octubre próximo, a uno de los teatros de mayor tradición en nuestro país: el Insurgentes.

Por lo pronto, el proceso de audiciones está en marcha, y a finales de este mes, llegará a la Ciudad de México, el muy prestigiado Jason Sparks, director y coreógrafo asociado de la actual producción en Broadway, para la etapa final de las mismas.