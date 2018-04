Jamiroquai vibra en noche de lluvia, jazz y funk

El mal clima no impidió que los fans mexicanos se dieran cita en la Arena Ciudad de México para disfrutar del extraordinario concierto

Jamiroquai hizo que una noche de lluvia se convirtiera en una de fiesta con el concierto que ofreció el pasado martes y en el cual más 22 mil personas disfrutaron del acid jazz y funk, que caracteriza a Jamiroquai e hizo que una noche de lluvia se convirtiera en una de fiesta con el concierto que ofreció la banda británica.

Nada impidió que sus seguidores mexicanos llegaran a la cita con los británicos, puesto que esperaron por cinco años a que regresaran a la Arena CDMX para complacerlos con lo mejor de su discografía. Una breve introducción musical preparó a los fans para lo que les esperaba durante la noche, y así salieron con paso firme Derrick McKenzie, Sola Akingbola, Rob Harris, Matt Johnson, Paul Turner, Nate Williams y al final Jay Kay. El vocalista lució su típico penacho led y un sarape naranja con franjas rojas y negras y, tras saludar al público, dio paso al primer tema de la noche, “Shake it on”, que de inmediato puso a bailar a los presentes.

Las miles de almas reunidas no dejaron de bailar a ritmo de funk, y hubo quienes hasta portaron algunos gorros con enormes cuernos para simular al personaje que aparece en el primer disco del grupo, “Travelling without Moving” y que se ha vuelto un referente de la banda. A este tema siguió “Little L” y posteriormente Jay Kay expresó: “Muchas gracias México, estamos de regreso; hace algunos años que no tocamos esta canción, eso es “Main vein”” refirió y el público no pudo ocultar su emoción de escucharla.

En dos dos décadas de trayectoria, el grupo ha forjado éxitos que pidieron escucharse durante la velada, entre ellos “Dr. Buzz” y “Space cowboy”, uno de los más coreados por el público. “¡Muchas gracias!, la siguiente canción es “Alright”, expresó el cantante, y mientras la canción sonaba, un manto de luz rosa iluminó el foro, dejando ver a miles y miles de cabezas ocupando cada rincón desde principio del escenario hasta los accesos. “Cloud 9”, “Superfresh” y “Used the forced”, también sonaron en el foro. Las muestras de cariño para el grupo fueron ensordecedoras en todo momento, en cada cambió de canción podían escucharse los gritos de la multitud que continuó con pasos de baile.

En la velada no pudo faltar “Cosmic girl”, “Don’t give hate a chance”, “Runaway” y siguió con “Automaton”, con la cual los fans sacaron sus celulares, y para continuar con la noche de baile se escuchó “(Seven days sunny june)”. Antes de cumplirse las dos horas de concierto, pudieron escucharse también “Canned heat” y “Lovefool”, con la cual se despidieron de sus fans en México. “Muchas gracias, México, esto fue fantástico”, refirió Kay antes de retirarse del escenario, pero no sería fácil despedirse de su público, por lo que regresaron al entarimado ante los gritos y vítores para cantar “Virtual insanity” con la cual el público quedó complacido.