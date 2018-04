Pica Pica regresa a México con “Grandes éxitos”

El grupo ofrecerá show del 18 al 22 de abril en el Teatro 1 del Centro Cultural, no sin antes estar en Parque Interlomas, Querétaro y Monterrey

Arturo Arellano

Pica Pica es una de las pocas ofertas de calidad en entretenimiento para el público infantil que existen en la actualidad, por ello, los nacidos en Madrid han logrado llegar a varias partes del mundo, incluido México, a donde marcan su regreso con varias presentaciones en la CDMX y el interior de la República, con su espectáculo “Grandes éxitos”.

De entrada, Pica Pica ofrecerá funciones el 13 de abril en el Teatro del Parque Iterlomas, para luego llegar a Querétaro y Monterrey. Finalmente, estarán una corta temporada en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, del 18 al 22 de abril.

En conferencia de prensa, los miembros de esta agrupación ofrecieron detalles al respecto. “Estaremos tocando nuestros Grandes éxitos, que hemos elegido por la retroalimentación de la gente en redes sociales. También vamos a tener nuevos temas, además de los grandes hits. Normalmente elegimos una temática lúdica o educativa y a raíz de eso partimos. La vez pasada fue ‘El patio de mi casa’, donde como tres amigos nos presentamos y cantamos canciones dentro de ese contexto. Ahora traemos el show ‘Grandes éxitos’, que en el tema de selección de temas es más sencillo, porque hacemos las canciones que mas nos piden, esas que hacen levantarse al público de sus asientos y emocionarse como lo hacemos nosotros”.

“A nosotros nos encanta ser esa opción en medio de tanta tecnología y gadgets, somos tres amigos que salen a jugar al patio y no usamos la tecnología para ello, usamos los juguetes de toda la vida, esos con los que usas tu cuerpo, pies, manos, cantas y bailas. Demostramos que se puede salir a jugar con los amigos sin estar conectados todo el tiempo en redes sociales. Enseñamos valores, palabras, fonética y aprendizaje del lenguaje. Es cierto que la tecnología esta copando todo el mercado, pero podemos competir con ella y estamos felices de llegar al público de una manera no tan tecnológica”.

Sin embargo, refieren que “también usamos la tecnología, pero más en el sentido de la difusión, llegamos a México por nuestro canal de YouTube, se trata de equilibrar y usar la tecnología para lo que debe usarse. Creemos que de pronto si no hubiera sido por la tecnología no hubiéramos llegado tan lejos, pero es diferente al uso que le puede dar un niño. La idea es que puedan usarla con fines educativos y no sólo entretenimiento, que no te aporta nada”.

“Los tres estamos formados en teatro, danza, educación física, psicología, pedagogía y tratamos de llevar toda esa formación de alguna manera al escenario. Debemos estar preparados, porque nos dirigimos al público infantil. Se aprende mejor siendo dinámico y divertidos, creemos que si vamos a repetir tanto algo, debe ser algo que aporte y no un contenido vacío. También seguimos aprendiendo, porque nunca se hace todo perfecto”.

Luego de una visita al Hospital Infantil de la Ciudad de México, Pica Pica deja un consejo a los padres de familia. “Es muy difícil ver a niños en situación de enfermedades tan terribles, algunos de ellos en fase terminal y sus padres, sus familias sufren mucho. Nosotros les llevamos un ratito de nuestro trabajo, canciones y juegos, porque no dejan de ser niños. A los padres les decimos que cuiden mucho la energía que manejen en casa, porque el no decirlo no quiere decir que no se tenga a veces tensión en el ambiente, los niños son muy perceptivos y sienten la energía y el ambiente. Jueguen mucho con sus hijos, no sólo cuando van al show de Pica Pica, sino todos los días, disfruten de esa maravillosa experiencia del juego con los hijos”.

Pica Pica se presenta este 13 de abril en el Teatro del Parque Interlomas, posteriormente el 14 del mismo mes en Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Queretáro, el 15 en Auditorio Pabellón de Monterrey y finalmente en el Teatro 1 del Centro Cultural de la Ciudad de México, del 18 al 22 de abril con dos funciones diarias.