Demi Lovato pospone su concierto en México

La fecha se tenía pactada para el 6 de mayo; sin embargo, por problemas en la producción, se recorre al 20 de septiembre

Debido a problemas internos en la producción de la gira “Tell me you Love me: World Tour”, de la estrella del pop, Demi Lovato, el concierto en la Arena Ciudad de México se pospone. La nueva fecha para este evento será el 20 de septiembre, mientras que los boletos que ya se habían adquirido para este 6 de mayo, mantienen su validez para la nueva fecha.

Demi Lovato anunció ambiguamente que la razón de esta decisión es por problemas internos en la producción de su gira y no sólo México se ve afectado, sino que todas las fechas que tenía programadas para Latinoamérica, serán pospuestas. “Estoy con el corazón roto por tener que hacer este anuncio. Debido a cuestiones de producción tenemos que mover las fechas de la gira sudamericana “Tell me you Love me: World Tour”, escribió en redes sociales, donde además posteó una fotografia con la portada del disco nuevo.

Demetria Devonne Lovato, conocida como Demi Lovato, es una actriz, cantante y compositora estadounidense, fundadora junto con Nick Jonas del sello discográfico Safehouse Records. En 2008, interpretó a Mitchie Torres en la exitosa película original de Disney Channel “Camp Rock” y firmó un contrato discográfico con Hollywood Records. Actualmente promociona su más recienteb disco “Tell me you Love me”.