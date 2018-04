Lenny Kravitz arrancará su gira “Raise Vibration” en México

El ídolo rockero estará el 13 de abril en la Arena Ciudad de México, el 15 en Monterrey y 18 en Guadalajara

Asael Grande

Después de 12 años, Lenny Kravitz vuelve a México para presentar un espectáculo nunca antes visto, en las ciudades más importantes de nuestro país: Monterrey, CDMX y Guadalajara.

Será el próximo 13 de abril que se presente en Arena Ciudad de México; 15 en Monterrey y 18 en Guadalajara, con su gira Raise Vibration World Tour, donde los fans podrán recordar éxitos de los 90 y actuales.

Lenny Kravitz, reconocido en el mundo del rock, blues y soul, quien ha ganado por cuatro años consecutivos el Grammy al “Best Male Rock Vocal Performance”, se encuentra listo para tocar en nuestro país, luego de una larga ausencia, presentando un espectáculo nuevo y sin precedentes: “hace tiempo que estuve por primera vez en la Ciudad de México, para mí es un lugar muy especial porque me presenté en el Estadio Azteca, y después no volví a tocar, ni siquiera en un bar, o en un auditorio, ni en una arena, entonces, el haber venido por primera vez a México, y el que me haya tocado ese enorme coso, fue algo increíble, fue algo que no podré borrar de mi memoria, y algo también especial, es que en México he conocido gente cálida, entonces si sumamos la experiencia de un increíble concierto en el Estadio Azteca, que puedo decir, que hasta el momento ha sido la mayor experiencia en vivo que yo haya tenido, y con la calidez de la gente, la CDMX se convierte en un sitio al que quiero regresar una y otra vez”, comentó Kravitz, quien ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo.

Respecto a si el rock está muerto, Kravitz dijo que “no es así, ni siquiera está en proceso de extinción, aunque yo mismo hice alguna vez una canción que se llama ‘Rock and roll is Dead’, a pesar de que hay mucha por ahí, que recibe más promoción en la radio, les puedo decir que hay muchas bandas que tocan rocanrol en diferentes vertientes, y hay que tomar cuenta de que todo viene de ciclos, y vienen cosas que se repiten, pero el rocanrol sigue ahí, yo crecí escuchando a James Brown, algo del sonido Motown, a Led Zeppelin” .

Finalmente, Kravitz, cuyo estilo incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada, destacó tener “muchas influencias de la música latinoamericana, lo más maravilloso de esta música es que, finalmente, tiene su origen en África, todos estos ritmos que fueron encontrando su camino, llegaron a Latinoamérica, y ahora influyen en la música de todo el mundo, de hecho, en mi próximo álbum, hay muchas percusiones; quiero regresar al cine, estoy empezando un nuevo proyecto cinematográfico, pero se llevará un poco de tiempo, porque los próximos dos años, pienso concentrarme en la música, en la gira, y en mi nuevo tour”.