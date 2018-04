Sheinbaum, Barrales y Mikel, primer debate en serio de candidatos

Roberto Vizcaíno

Carlos Loret presentó ayer en su programa mañanero en Televisa el primer debate abierto entre candidatos para dejar en claro que sí se puede confrontar a aspirantes a cargos de elección sin ponerles controles ni frenos en beneficio de los votantes.

Seguro que no pocos cambiaron ayer sus preferencias de voto respecto de Claudia Sheinbaum, la senadora Alejandra Barrales y el recio jugador de Jai alai Mikel Arriola, luego de verlos enfrentarse entre sí, sin gritos o aspavientos, pero sí con alguna que otra rudeza necesaria.

No hubo ofensas pero más de una pregunta incómoda, sobre todo de parte del agudo candidato del supuesto tercer lugar, Mikel Arriola quien, desde mi muy particular punto de vista fue quien aprovechó mejor las argucias de un debate electoral a deslizar preguntas que fueron severos cuestionamientos.

Una pregunta y revire de Arriola que seguramente se quedó en la mente de todos fue cuando le recordó, casi al final del encuentro, a Claudia Sheinbaum que como ella misma lo había revelado, que de estudiante ella había consumido mariguana, él quería saber si seguía dándose sus toques… para luego retarla, y de paso a Barrales, a hacerse un antidoping que comprobara que no seguía consumiendo la hierbita vaciladora.

Ambas, Barrales y Sheinbaum se hicieron como que la virgen les hablaba…

Yo pensé que Barrales –quien había estado muy incisiva contra Claudia— iba a secundar a Mikel, pero no, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo… acaso sabe que no pasa el antidoping?

En este contexto el encontronazo se dio entre Claudia y Alejandra quienes se acusaron mutuamente de ser parte de gobiernos corruptos e incapaces y sus candidaturas producto del dedazo y la antidemocracia.

Un tanto tensas, las dos mostraron actitudes rígidas, y mientras Barrales se fue soltando, la científica Sheinbaum nunca pudo vencer su inseguridad que le hizo mantener los brazos pegados a su cuerpo y las palmas de sus manos en actitud defensiva.

Ambas acudieron a detallar su experiencia académica y de gobierno, de su honestidad, de su larga trayectoria en la cosa pública y de su calidad de mujeres como elementos que debieran convencer a los capitalinos para votar por ellas.

Sabedor que sus contrincantes iban a meterse de lleno al estanque de lodo, Mikel Arriola deambuló por la orilla del chapoteadero de la mugre, para lanzar sus cubetadas de cuestionamientos a una y otra sin que ninguno de sus ataques fuese contestado por ninguna de las dos.

Así Arriola insistió en preguntarle a Barrales que de dónde había sacado cerca de 90 millones de pesos más que según sus bienes aplicó en compras cuando sólo había obtenido unos 30 millones de pesos de acuerdo a sus declaraciones de bienes.

Y a Sheinbaum cuestionarla porque el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, a quien es señalado de ser parte del narco y el crimen organizado, y que según Arriola debería estar en la cárcel, no solamente ha sido protegido por Andrés Manuel López Obrador y Morena, sino que ahora es candidato pluri a diputado en la CDMX.

Claudia Sheinbaum juró que de ser elegida Jefa de Gobierno gobernaría con honestidad extrema y con austeridad tibetana.

Barrales se comprometió a consolidar la diversidad en la capital y a recuperar su calidad de atracción turística con servicios de transporte y urbanos de primer mundo.

Arriola por su parte se comprometió a acabar con la fuga de agua que hoy afecta en un 40% a la red de distribución el líquido; a que haya 3 trenes rápidos que conecten a los estados de la periferia con la Ciudad de México y a construir una nueva línea del Metro.

En fin, un ejercicio interesante en el que Loret sólo intervino apenas un par de veces.

LA Fepade corregirá el gravísimo error del Trife

De tal tamaño ha sido el escándalo nacional e internacional por el fallo de 4 magistrados de 7 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que permitió al candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, entrar en la boleta presidencial, que el presidente de la Fepade, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños tuvo que salir a decir anoche que su fiscalía investiga las irregularidades en las firmas de 3 de los candidatos independientes.

Por el respeto al debido proceso, Díaz Santana no puede decir nombres de los presuntos inculpados pero es obvio que se refiere a Jaime Rodríguez, a Armando Ríos Piter y a Margarita Zavala porque sólo ellos quedaron en la lista final.

En su debido tiempo, los consejeros del INE indicaron que se habían presentado las denuncias correspondientes contra estos candidatos debido a que habían intentado colar firmas y credenciales falsificadas lo cual es un delito penal.

Anoche la Fepade emitió un boletín de apenas tres párrafos que dice:

Investiga Fepade presuntas irregularidades en firmas presentada por aspirantes a candidaturas independientes… “Como parte de la investigación iniciada a partir de las denuncias presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a las irregularidades detectadas en la recolección de firmas de apoyo a aspirantes a candidatos independientes, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) se encuentra a la espera de la documentación complementaria que sobre el tema aporte ese Instituto.

“Dichas indagatorias, realizadas en materia penal electoral, son independientes a los procesos y resoluciones que determinen el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sus resultados se darán a conocer en absoluto apego a lo establecido por el marco legal.

“La FEPADE reitera que su tarea primordial es garantizar el cumplimiento de la Ley General en Materia de Delitos Electorales mediante la investigación de las conductas que pudieran ser constitutivas de un delito electoral”.

En otro contexto el escueto boletín de Fepade sería de mero trámite, inocuo. Peeero en medio de la escandalera por la resolución del Trife que da paso al bribón de El Bronco a las boletas electorales por la Presidencia de la República, resolución que va directamente en contra de la credibilidad de las instituciones que manejarán la elección más grande y complicada nunca antes vista en este país, pues es simplemente la advertencia de que la Fepade no sólo va a bajar a Jaime Rodríguez sino a corregir el gravísimo error cometido por 4 de 7 magistrados del Trife. Para que vean que la vida sí da sorpresas.

Comparecen aspirantes

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia recibieron y evaluaron ayer a los aspirantes a ocupar las 13 vacantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos indicó que fueron 28 los registrados de los cuales sólo acudieron 25 a la primera gran prueba.

En el Consejo estarán 5 familiares de desaparecidos; 4 especialistas en la defensa y protección de los derechos humanos y con especialidad en materia forense, y 4 más en representación de la sociedad civil. Todos ellos durarán 3 años sin derecho a reelección.

Las senadoras María del Carmen Izaguirre, Verónica Martínez, Yolanda De la Torre, Diva Hadamira Gastélum, del PRI y PAN respectivamente, y el senador Héctor David Flores, fueron los encargados de interrogar a los aspirantes.

