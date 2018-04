AMLO: pese a la guerra sucia no podrán conmigo

Ofrece acabar con el bandidaje oficial

Afirma el tabasqueño que llevan 40 años investigándolo

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, aseguró que sus adversarios están “muy desesperados” y que a pesar de la guerra sucia en su contra “no van a poder con nosotros”.

En las últimas horas, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, arremetieron contra el tabasqueño, pues el priísta pidió frenarlo, mientras que el independiente dijo que iría por él.

“¡Uy, uy, uy! Qué miedo, miren cómo estoy temblando… qué miedo!”, expresó sobre la declaración del independiente.

“Esa gente está muy desesperada porque se va a acabar con la robadera en el gobierno, vamos a acabar con el bandidaje oficial y están muy nerviosos, pero no van a poder con nosotros”, enfatizó, luego de un mitin en Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Afirmó que el gobierno lleva 40 años investigándolo y que hasta el momento ha salido “limpio”, por lo que descartó estar preocupado por la guerra sucia en contra.

“A mí me pueden llamar Peje pero no soy lagarto. Llevo ya muchos años luchando y me han investigado al derecho y al revés, soy el principal cliente de la oficina de espionaje de Gobernación”.

El tabasqueño ironizó sobre la información con que cuenta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la cual consideró un documento histórico, y reveló que en ese órgano de inteligencia “hay gente que simpatiza con nosotros”.

“Ahora que voy a triunfar, una de las primeras cosas que voy a hacer, ahora sí que por curiosidad social, académica y como investigador que soy, ir a ver mi expediente ahí en el Cisen y le voy a sacar una copia porque es un documento histórico, llevan como 40 años investigándome.

Ofrece autosuficiencia alimentaria

En su acto de campaña, López Obrador se comprometió a impulsar políticas y programas que permitan la autosuficiencia del país en la producción de frijol, maíz y arroz, así como establecer precios de garantía.

De gira proselitista y en el trayecto carretero entre Tepic y Mazatlán, productores de frijol le solicitaron detenerse para exponer la situación que prevalece, puesto que aseguran que les pagan sólo ocho pesos el kilo de producto, cuando en los centros comerciales lo revenden hasta en 40 pesos.

Ante ello, López Obrador se comprometió a frenar las importaciones de estos alimentos y dijo: “Vamos a producir en México todo lo que consumimos y de esa manera vamos a ser autosuficientes”.

“Porque ahora se compra maíz en el extranjero, frijol, arroz, se compran los alimentos y las gasolinas”, indicó en el improvisado dialogo y mitin con los productores del norte de Nayarit.

“Se va a rescatar al campo del abandono en que se encuentra, se le va a pagar bien a los productores y, ahora como ustedes lo saben y lo padecen, tienen que vender barato todo lo que producen y comprar caro todo lo que necesitan”, subrayó López Obrador.

El candidato presidencial dijo que de ganar la Presidencia de la República “vamos a fijar precios de garantía para los productos del campo y vamos a lograr la autosuficiencia en maíz y ya no se va comprar el maíz en el extranjero y ya no se va a comprar frijol en el extranjero, porque vamos a producir el frijol, sobre todo con los campesinos de Zacatecas, Durango y Nayarit”.