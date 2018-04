Magistrados defienden fallo a favor de El Bronco

La política debe sujetarse a la ley: TEPJF

Niegan tintes políticos y acusan al INE de trabajo deficiente

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que aprobaron la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, en la boleta presidencial, negaron que su resolución tuviera tintes políticos y acusaron al INE de realizar un trabajo deficiente.

Los magistrados argumentaron que su actuación fue en el marco de la ley; reiteraron que a “El Bronco” le fue violado su derecho de audiencia para revisar los apoyos que le fueron anulados.

En conferencia de prensa donde se limitaron a replicar los argumentos expuestos en la sesión de la madrugada del jueves, la magistrada Mónica Aralí Soto señaló que “la política en el orden electoral debe sujetarse a la ley y no la ley a la política. El TEPJF siempre velará porque se garanticen el orden constitucional y la efectiva realización de los derechos humanos”.

Mientras que el magistrado Felipe Fuentes Barrera, puntualizó: “El TEPJF exhorta a las autoridades electorales, a los partidos políticos y a candidatos a conducirse con estricto apego a la ley y los principios democráticos; a ser sensibles a la crítica, a no admitir condenas sin fundamentos”.Queremos dejar en claro que este tribunal no hace política, no juzga ni litiga con base en señalamientos en medios de comunicación o en redes sociales y a pesar de los diferentes criterios (…) de un órgano colegiado, al final de manera institucional se apoya el criterio mayoritario”, dijo.

La omisión del INE se tradujo en una de las causas por las que el aspirante no pudo desahogar en condiciones óptimas el derecho de audiencia”, resaltó el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez.

Al igual que Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fregoso, Vargas Valdez reiteró las suposiciones que les llevó a incluir a un quinto candidato presidencial, pues existía la posibilidad de que en una revisión adicional lograra subsanar las l6 mil 656 firmas necesarias para cumplir con el umbral previsto en la ley, requisito del que resultó eximido

La presidenta, Janine Otálora Malassis y Felipe de la Mata Pizaña, quienes votaron en contra del proyecto de resolución, acudieron a la conferencia, pero nunca tomaron la palabra para respaldar al resto de los magistrados.