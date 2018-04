Esaú Alán avanza “Con la frente en alto”

En su nuevo disco incluirá temas propios y de otros autores, mientras que en su show el 14 de abril en el Foro Viena, tributará a grandes de la balada romántica

Arturo Arellano

Esaú Alán es un talentoso intérprete mexicano, quien se encuentra promoviendo lo que será su segundo disco titulado “Con la frente en alto”, en el que incluye temas de su propia autoría, pero también de otros compositores, con lo que busca mantener viva la balada romántica en el gusto, no sólo de los seguidores de este género, sino de los más jóvenes que apenas se sumergen en esos sonidos. A la par, este 14 de abril en el Foro Viena, de Coyoacán, tributará con show en vivo a grandes de la balada romántica, como Armando Manzanero, Ema Elena Valdelamar, Álvaro Carrillo, Agustín Lara, Juan Gabriel, José José y otros, a quienes no se atreve a grabar según sus palabras, por respeto.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el cantante dijo que el disco va a salir a la venta hasta mayo, por un tema de calendario, porque queremos postular los temas a votación en los Latin Grammy. Son 10 temas, de los cuales 4 son míos, más dos covers y el resto de compositores mexicanos.

Este disco lo terminamos en 16 meses. Y del show adelantó “la dinámica es que vamos a hacer un homenaje a los titanes de la música, como Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, porque yo tuve la oportunidad de irme a tomar un café con José José antes que se enfermara y le dije: ‘maestro, yo quiero hacer lo que usted y los de su generación hacían, que es interpretar. Entonces en este show, además de hacer la presentación de mi disco, también voy a homenajear a mis maestros, Álvaro Carrillo y Armando Manzanero, entre otros”.

“El Foro Viena me encantó para este concepto, porque tiene mesas y a mí me contaban mis padres y familiares, que alguna vez existió El Premiere, que estaba en San Jerónimo y era cena-show, yo me quedé con la curiosidad de ver a Luis Miguel o Daniela Romo en ese espacio o al mismo Juan Gabriel.

El Foro Viena retoma este concepto en el que puedes tomar bocadillos, copitas y a la par disfrutar de mi show. Estoy muy contento”.

Sobre la selección dice: “para el nuevo disco tenía que escribir algunos temas, no me gusta escribir, pues soy sincero y entonces a la hora de cantarlo te recuerda la situación y es como un mantra. Si nos vamos a la analogía espiritual, cuando repites mucho una frase, como que surte efecto y es lo que pasa con las canciones, si son tristes, te pueden generar una actitud no favorable para lo que quieres, entonces, no me gusta escribir lo mío, prefiero cantar lo que le pasó a otra gente, ese es mi trabajo como intérprete, pero para este disco me atreví con algunos temas”.

Y del show adelanta “estoy ligando todo el show para hacer una presentación de por qué soy cantante y por qué me gusta la balada. Empezaría con lo que yo escuchaba de niño, porque quizá si me hubieran puesto rock, sería rockero, pero me ponían baladas y aquí estoy ahora. Más adelante haré homenaje a Juan Gabriel, Daniela Romo, Camilo Sesto y Julio Iglesias, de manera que les voy a interpretar algo que yo estoy sintiendo, pues hace tres semanas tuve una ruptura amorosa que dolió bastante, en función de eso elegí algunas canciones, para contarle a la gente lo que me pasó, para desahogarme, una catarsis”. Así, el show se llevará acabo el 14 de abril en el Foro Viena, mientras que el disco será puesto a la venta hasta mayo.