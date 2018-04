“Tramposos con suerte” muestra la crisis de manera divertida

La cinta se estrena en cines el 20 de abril y es protagonizada por Guillermo Iván, Osvaldo de León, Ana Layevska, Ramiro Fumazoni y Daniela Zavala

Arturo Arellano

En México, la crisis no perdona, es por ello que “Tramposos con suerte” retrata la historia de tres amigos, actores fracasados, desempleados, con mala suerte, y con el agua hasta el cuello, cuyo único sueño es tener su propia obra de teatro. Ellos se ven en la necesidad de poner en marcha un plan desesperado: convertirse en impostores, lo cual los lleva a ofrecer su servicio actoral a todo tipo de clientes, ocupando su ingenio y habilidades para mentir. Todo parece ser una gran idea, hasta que se meten en negocios turbios y las cosas se complican. La cinta se estrena este 20 de abril en cines nacionales con las actuaciones de Guillermo Iván, Osvaldo de León, Ana Layevska, Ramiro Fumazoni y Daniela Zavala.

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Viviana Serna (Victoria), Osvaldo de León (Pepe) y Ramiro Fumazoni (Carlos) miembros del reparto platicaron al respecto. De entrada, Osvaldo dijo: “es una comedia de enredos, en la que algunos individuos que en este caso son actores, como todos tienen sueños, pero estos a veces no se logran. Entonces, la crisis te lleva a hacer cosas que de pronto no te creías capaz de hacer o no quieres, cosas ilegales. Hoy en día se ve mucho eso, porque hay desempleo, altos niveles de violencia, secuestros, y en este caso eso se plantea a través de una comedia romántica. Los actores que buscan una ruta diferente para su trabajo, es estafar con caracterizaciones, pero un día estafan a un estafador y se les revierte todo. La historia es de cómo esos actores se enfrentan a sus mentiras, verdades y realidades”.

Fumazoni, sobre su personaje comentó: “Yo no hago de actor en la película, la hago de estafador profesional. Descubro que esos actores se estan metiendo en mi negocio y ahí es donde entro en acción”. A lo que Osvaldo agregó: “De alguna manera también actúa, pero en la cinta no es su profesión, el es estafador. En mi caso la idea es hacer un personaje que es actor, no es el mejor, pero el cree que sí, traté de diseñar eso en base a las caracterizaciones que también se me presentaron en la marcha. Fue difícil, porque uno se tiene desestructurar en varios personajes, uno es Pepe, otro es el que se enamora y luego se le mezclan los personajes, también hago a un viejito que es inglés”.

Sobre el mensaje que quieren hacerle llegar al público dijeron: “Amén de todo lo que aquí se retrata lo que queremos es que la gente se pase un buen momento. Hay muchas realidades, pero no es una historia para deprimirse, la gente se va a reír y hay buenas actuaciones. La gente va a ver que hay amor, lucha por la familia y por salir adelante, esas aristas harán de esta historia algo noble y divertido. Es esa película, que cuando abres el periódico y lees sobre política, después lo cierras y te vas al cine a divertirte, esa es la cinta, una hora y media que te toca sentimientos, no es pretenciosa, no es pastelera y te deja un sentimiento bonito”.

Viviana Serna destaca que “la comedia es sobre hacerlo real, no hacernos los chistosos, la gente se ríe de la situación. Y es que el reto es hacer de la realidad algo chistoso, que irónicamente la gente se esté riendo de algo real. Es una historia de mucha identificación, en que seguramente la gente en el cine se va a estar dando de codazos, señalándose sobre la pantalla”.

