Jesse & Joy respeta su esencia musical y pone el nombre de México en alto

El dueto estará el 12 de mayo en la Arena Ciudad de México, luego de triunfar por segunda ocasión en Viña del Mar

Arturo Arellano

Jesse & Joy es una de las muy contadas propuestas dentro de la balada romántica y el pop, que han logrado no sólo mantenerse en el gusto del público, sino trascender y romper fronteras. Tan es así que el dueto de hermanos han podido llegar a cada rincón de Estados Unidos y Latinoamérica, además de agunos sitios de Europa, con cada uno de sus éxitos, que no han parado de crear y colocar en los primeros lugares de los charts de popularidad desde “Esta es mi vida” del 2007 hasta “Un besito más” o “Jesse & Joy” este último su disco recopilatorio. Así, con este bagaje de éxito, los hermanos regresan de su segunda triunfal experiencia en Viña del Mar, en Chile, para presentarse el 12 de mayo en la Arena Ciudad de México, donde pretenden realizar la fiesta más grande de su carrera.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, Jesse & Joy ofrecieron algunos detalles al respecto, no sin antes hacer un balance de lo que ha sido su trayectoria musical hasta hoy. “Estamos agradecidos por la oportunidad que nos da la gente de continuar haciendo música, quizá sino la hiciéramos de manera profesional, la seguiríamos haciendo, porque es algo que nos llena. Pero el poder conectar con tanta gente y subirnos a una plataforma que nos pone de frente con millones y millones de personas maravillosas alrededor del mundo es algo que debemos agradecer, después de 13 años seguir aquí, es algo fuerte, porque además te das cuenta de que hay bandas contemporáneas que empezaron junto con nostros y ya no están. Vienen otras tendencias musicales causando furor y nosotros seguimos adelante, es un reto divertido, pero creo que ha sido un viaje excepcional, con momentos de todo tipo”, dijo Joy.

Jesse refiere que el lenguaje musical del dueto ha logrado conectar con gente de todo tipo “el lenguaje de Jesse & Joy, realmente es difícil describirlo, lo que puedo decir es que es tan emocionante ver en los conciertos a gente de todas las edades. Niños que de pronto están cantando canciones que escribimos, cuando ellos seguramente no habían nacido y así se van sumando generaciones, que van por escuchar ‘3 am’ o ‘No soy una de esas’, y de pronto se encuentran con ‘Espacio sideral’ y se conectan con todo nuestro repertorio. Estamos felices de hacer lo que nos gusta y con ello poder llegar a varias generaciones, a pesar de que no somos tan grandes”.

Sobre su segunda experiencia en Viña del Mar, Joy recordó “es hermoso estar a miles de kilómetros de tu hogar y que la gente te reciba tan bien. Era nuestra segunda vez en este festival y eso nos daba un poco más de nervios, porque ya tienes una referencia, aún así fue una noche que rebasó a la primera, maravillosa, estando ahí se siente el orgullo de estar representando a tu país en el más importante festival latino. Ya tenemos la Arena Ciudad de México en mente y no es que se haga una compañaración, pero si te dan muchas ganas de replicar esa vibra, esa emoción en tu país es emocionante, porque no es sólo regresar acasa, sino el cierre de ciclo de ‘Un besito más’, ponemos broche de oro, ya para después perfilarnos a lo nuevo de Jesse & Joy, que ya se está cocinando. Así que vamos a tirar la casa por la ventana, haremos algo diferente, para que sea una experiencia completamente única”. Por lo que Jesse destacó “normalmente documentamos en video todo lo que estamos haciendo, para tener un testigo, este concierto no será la excepción, tendremos invitados que ya iremos dando a conocer, de entrada está confirmada Gente de Zona. Tenemos para contar una especie de película a través de las canciones”.

Joy declaró que “ya estamos por lanzar el primer corte de lo que será el nuevo ciclo de Jesse & Joy, teniendo un público tan amplio en el que nos escuchan desde los niños hasta los más grande, tenemos una responsabilidad muy grande. Yo escucho algunos géneros musicales de los que creo que los niños no deberían escuchar, tienen contenido para mayores, no porque ese mal, sino porque la infancia es para estirarse lo más que se pueda, tenemos toda una vida para ser adultos. Entonces, nosotros teniendo la oportunidad de componer música que sabemos que van a escuchar también los niños, procuramos ser muy cuidadosos, el reto es como decir algo que vives a esta edad de adulto, sin meterle marañas a los niños y que además se sientan identificados. Es emocionante, nos subimos a esa línea delgada en la que tratamos de sorprender a la gente y que nos sigan identificando”.

Con la ola de nuevos sonidos y tendencias urbanas, Jesse & Joy se dijeron fieles a su esencia “siempre estamos detrás de la producción, no sólo en la cuestión de composicion sino de cómo queremos que suene, a veces producimos, nos subimos a ese equipo. La esencia de Jesse & Joy estará siempre que mi hermana y yo estemos juntos y cuidemos el hilo conductor, sin que nada esté forzado”. A esto Joy agregó “es como en los programas de concursos de chefs, en que a todos los concursantes les dan una caja con los mismos ingredientes y deben hacer un platillo distinto. Así es aquí, todos los músicos tienen los mismos ingredientes, pero siempre caen en el mismo platillo, nosotros no, vamos evolucionando, es inevitable, pero nos salimos de esa caja de ingredientes y somos los chefs detrás de cada receta”. Para dejar más claro el punto, Jesse enfatizó “especie que no evoluciona se extingue, pero hay quien no evolucionó, sino que cambiaron de especie, nosotros siempre seremos Jesse & Joy, como creadores de música, nos exigimos y sorprendemos, pero fieles a lo que nos gusta”.

Para terminar, Joy dijo que “más allá de la exigencia de la gente por vernos incursionar en otras vertientes del arte, es una necesidad que nosotros hemos experimentado, queremos explorar y crecer, a mí me llama la atención la actuación, colaborar con otros artistas. Tengo una plataforma de arte contemporáneo y textil, que tengo con una de mis mejores amigas, se llama After & Again y me ha permitido ver el arte de otra manera. Jesse, de pronto produce cosas para otros amigos, canta en otros discos, pero eso no quiere decir que no estemos juntos, todo lo que hacemos por separado sólo es para nutrir más nuestro grupo”. Jesse & Joy llegarán a la Arena Ciudad de México el 12 de mayo.