17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Ley General Contra el Sobrepeso y la Obesidad

El 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia por lo que la Federación Mundial de Hemofilia lanzó la campaña: Compartir conocimientos nos fortalece, que busca intercambiar experiencias e información, realizar actividades educativas y de capacitación para mejorar el acceso a la atención y tratamiento de las personas con este padecimiento.

En el país hay 6,115 personas con algún trastorno congénito de la coagulación como hemofilia. De acuerdo con el doctor Jaime García Chávez, coordinador de la Clínica de Hemofilia del Centro Médico Nacional La Raza, esta es una enfermedad hereditaria que impide que la sangre coagule de forma correcta, las personas que viven con hemofilia no producen suficiente factor de coagulación, es decir, la proteína de la sangre que controla las hemorragias.

La severidad de la hemofilia de una persona depende de los niveles de carencia del factor coagulante. El principal peligro del padecimiento radica en la potencialidad de sangrados internos no controlados, lo cual puede ocurrir de manera espontánea o a causa de alguna lesión.

Las articulaciones y músculos son sitios donde también pueden presentarse sangrados, que de no ser atendidos de manera oportuna, pueden ocasionar incapacidad locomotora. Un paciente con hemofilia severa puede llegar a presentar más de 50 sangrados al año. Para el control y prevención de estos eventos, se requieren alrededor de 156 infusiones (inyecciones en la vena) con el tratamiento actualmente disponible.

Actualmente hay una esperanza para estos enfermos, una molécula en investigación llevó a una tasa de cero sangrados a más del 60% de los participantes con hemofilia e inhibidores en un período de 24 semanas, según lo publicó The New England Journal of Medicine.

De acuerdo a esto, Alfonso Quintero Espinoza, presidente de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, afirma que se debe trabajar en conjunto con la comunidad médica, industria farmacéutica, autoridades, pacientes y familiares con el objetivo de lograr que la innovación esté al alcance de todos y garantice una mejor calidad de vida para los pacientes en México.

En otros países, donde estas terapias innovadoras ya están disponibles, como es el caso de Estados Unidos, los pacientes beneficiados han presentado mejoras significativas en la calidad y esperanza de vida.

Lo mismo sucede en los países de la Unión Europea, además de Australia, Japón e India donde han aprobado el uso de terapias innovadoras. La Federación de Hemofilia de la República Mexicana anuncia que entre las actividades conmemorativas, se realizará, el 15 de abril, una caminata desde el Zócalo a la Alameda Central y la iluminación en rojo del Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, el Monumento a la Revolución, la Glorieta de la Palma y el Monumento a Cuitláhuac. Además los participantes se tomarán una foto vistiendo de rojo y la compartirán en sus redes sociales utilizando la etiqueta #WHD2018.

Frente a las próximas elecciones presidenciales no existen, hasta ahora, propuestas de los candidatos para atender la emergencia epidemiológica sobre obesidad que afecta al 70% de los adultos y a un tercio de los niños y adolescentes en México, por lo que uno de cada dos niños nacidos a partir de 2000, podrían desarrollar diabetes a lo largo de su vida.

Esta denuncia la hacen miembros de la Alianza por la Salud Alimentaria y critican la actual Estrategia para la Prevención y Control del Peso de la Obesidad y la Diabetes que implementó el gobierno y que no han dado resultados, entre otras factores, dicen, por la interferencia de la industria en regulaciones claves como el etiquetado frontal y publicidad dirigida a los niños; falta de implementación de políticas básicas en las escuelas; falta de participación de científicos y de los institutos nacionales de salud, por lo que ASA propone a los candidatos, a quienes visitarán uno por uno, promover el establecimiento de una Ley General contra el Sobrepeso y la Obesidad y que derive en un programa especial que regule la implementación de impuestos fiscales a productos no saludables, así como subsidios a alimentos nutritivos; que los etiquetados sean fáciles de entender; reglamentar la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigidas a los niños : regular la oferta de alimentos y bebidas que se venden dentro de la escuelas; garantizar al acceso gratuito de agua potable en escuelas y espacios públicos por medio de bebederos; promover la lactancia materna además de la activación física entre otros.

