ASF vs corrupción e impunidad

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, durante la develación de la Galería de Ex Presidentes de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la sede de la Auditoría, aseguró que el Poder Legislativo ha aportado mayores herramientas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que pueda cumplir con su trabajo de fiscalización, ante la exigencia ciudadana de tener gobiernos cada vez más transparentes y honestos.

Resaltó la autonomía e independencia técnica y de gestión de la ASF, aun siendo un órgano técnico que emana de la propia Cámara, así como el lazo institucional entre el órgano legislativo y la entidad fiscalizadora.

Indicó que el propósito principal de la ASF deberá ser la prevención, capacitación de los entes gubernamentales y de sujetos fiscalizados, para que tengan mayor conocimiento de cómo deben cumplir las normas de fiscalización.

A su vez, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Luis Maldonado Venegas (PRD), destacó que al iniciar esta ruta de trabajo en la nueva etapa que vive la Auditoria Superior de la Federación con este tipo de acercamientos donde podamos estar en torno de la misma mesa, establece un triángulo de interacción entre el equipo de la ASF, los integrantes de la Unidad de Vigilancia y los diputados, además de una comunicación que, sin lugar a dudas, será constante y continua”, afirmó.

El Auditor Colmenares Páramo, por su parte, dijo que la ASF “tiene grandes áreas de oportunidad para cumplir mejor nuestro trabajo: combatir la corrupción y contribuir a eliminar la impunidad, situación que ha hecho tanto daño a México”.

TURBULENCIAS

Llama traidor AMLO a Mancera

En Nayarit el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, evadió al ex jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera,con quien se topó en un desayunadero de Tepic al considerar que “traicionó a la ciudad de México”, y se fue a otro restaurant “para estar tranquilamente cuando menos cuando uno desayuna” y aclaró que aunque no odia a nadie, “hay unos que de plano no”…En tanto el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, insiste en debatir su programa de Gobierno “con las ocurrencias” del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y al pedirle que “no le saque al debate”, considera que “quien no debate no tiene derecho a gobernar”…Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la Repúblico, hizo gala de temple al realizar sus actividades en San Martín Texmelucan, Puebla, como estaban planeadas, luego de que le sugirieron las cancelara por las balaceras en la zona. “Es como pedirles a los ciudadanos que no salgan de sus casas, si todos los días se registran estos hechos”. Una severa crítica al gobernador panista Tony Gali, cuya gestión descuadró todo lo que había hecho el todavía aspirante presidencial Rafael Moreno Valle, quien finca sus esperanzas en que Ricardo Anaya sea bajado de la contienda por el caso de la nave industrial queretana en disputa…El Cabildo de la ciudad de Oaxaca aprobó otorgar títulos de distinción ciudadana a personalidades e instituciones relevantes dentro de los festejos del 486 aniversario de la elevación de la Villa de Antequera al rango de ciudad y se acordó que se declare recinto oficial para tal evento, a celebrarse el martes 25 de abril, el Teatro Macedonio Alcalá…

