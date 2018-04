Fonseca ofrece noche de romance y baile

El talentoso artista interpretó desde vallenato y balada, hasta rock y rancheras

Arturo Arellano

En una noche de contrastes, efervescencia, gritos, colores y romance, Fonseca ofreció lo mejor de su repertorio ante un Teatro Metropólitan completamente lleno.

Lo mismo, cantó baladas, que su tradicional vallenato, hasta que decidió homenajear a la música mexicana, no sólo atreviéndose a cantar temas en ranchero, sino hasta un clásico del rock, tributando a Caifanes, a quienes refirió como una de sus más grandes influencias.

Todo comenzó a las 21:00 horas, cuando ataviado en un vestuario casual, en negro y sin complicaciones, el cantante apareció en el escenario, acompañado de cinco músicos que le acompañaron durante toda la velada. A la par, el show estuvo enmarcado bajo un diseño de iluminación bastante sorprendente y pantallas con visuales en tercera dimensión, que lo mismo mostraban corazones, que la imagen del cantante en diferentes facetas.

El concierto empezó con temas como “Por pura casualidad”, “Te mando flores”, “Alma”, “Paraíso” y “Eres mi sueño”, que bien le valieron el aplauso del respetable que coreó con el cantante. Fonseca dijo que “México es un país maravilloso, gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos” y continuó su repertorio con “Amanecí en tus brazos” y “Vine a buscarte”.

Ya con el público en el bolsillo, el colombiano empezó a tomar pausas entre tema y tema para saludar a sus fans, que respondían emocionados con gritos y saltos. Es de destacar que desde el primer tema, la gente abandonó sus butacas y se entregó al ritmo de las canciones de este multifacético artista, que interpretó “Enrédame”, “Desde que no estás”, “Entre mi vida y la tuya”, “Prometo” y otras, con las que comenzó a hacer en el Metropólitan una noche llena de contrastes y emociones.

Se permitió hacer un tributo según sus palabras “a este país hermoso que le abre las puertas a cualquier extranjero, que como yo, llegamos con ilusión y la esperanza de ganarnos un lugar en sus corazones. México es la puerta del mundo y por eso estoy tan enamorado de ustedes. Gracias, porque no sólo me han puesto en un lugar dentro de la música, sino que he podido conocer y admirar la suya”. entonces cantó “México lindo y querido”, para seguir entonces con el tema de Caifanes “Afuera”, no sin antes decir “No sólo su música popular me ja sido de influencia en mi carrera, sino el rock. Y una de las bandas que estoy seguro que ha marcado no sólo mi vida, sino la de todos ustedes; por eso, vamos a hacer un tributo a ellos”. Con esto, Fonseca demostró una versatilidad, digna de un showman.

Después, siguió con “Gratitud”, “Cuando llegas a casa”, “Ay amor” y “Simples corazones”, con los que llevó este show a su recta final. En este punto, los fans bailando y agradecidos con la entrega de su cantante favorito, no dejaron de aplaudir y pedir que siguiera en el escenario, por lo que Fonseca, un colombiano más mexicano que nunca, regresó al escenario, para cerrar su extraordinario concierto con “El rey”, de José Alfredo Jiménez y unas palabras: “Gracias México, estoy enamorado de este país y su manera de vivir la cultura, tienen tradiciones muy bellas, gracias por todo”.