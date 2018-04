El mensaje electorero

Punto por punto

Augusto Corro

Los candidatos presidenciales independientes repitieron miles de irregularidades graves en la recolección de firmas que automáticamente les cancelaría el derecho de estar en la boleta electoral.

Aclaro: no todos. De los cinco que mostraron mayor actividad para coronar sus aspiraciones dos lo lograron, uno más se encuentra en veremos, aunque con posibilidades nulas; y los otros dos se quedaron en el camino.

La crónica de la cultura de la ilegalidad: Margarita Zavala de Calderón, a pesar de sus miles de documentos fraudulentos de apoyo ciudadano, el Instituto Nacional Electoral (INE) se hizo de la vista gorda y la aprobó.

El citado instituto no hizo lo mismo con el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez (a) “El Bronco”. Lo descartó de la contienda electoral por el sinnúmero de ilegalidades en las firmas y lo reprobó.

Pero (¡Oh sorpresa!) el Tribunal Electoral (autoridad superior), con toda su fuerza, decidió corregirle la plana al INE y le perdonó las irregularidades a “El Bronco”, quien ya presume su registro como candidato presidencial independiente, a pesar de las irregularidades graves.

El aspirante Armando Ríos Piter (a) “El Jaguar” también hizo trampas, pero con menos experiencia que la señora de Calderón y “El Bronco”, ni siquiera consiguió las firmas suficientes para su registro en la boleta electoral.

Marichuy y Pedro

Marichuy Patricio, candidata presidencial independiente del Congreso Nacional Indígena, actuó con honestidad y legalidad, pero no pudo juntar los más de ochocientos mil votos que exigieron las autoridades electorales para continuar con sus aspiraciones.

El periodista Pedro Ferriz de Con también participó en la búsqueda de las firmas, pero no contó con la estructura política que exigía la dimensión de la tarea. No hizo trampas; pero la legalidad no le sirvió de nada.

Quizá por su conducta apegada a los ordenamientos legales, Marichuy y Ferriz de Con debieran ser premiados con su registro como candidatos presidenciales independientes. Nunca ocurriría. No olvidar que estamos en México donde reina la corrupción.

El Tribunal Electoral premió al tramposo. Cuatro de siete magistrados votaron para que “El Bronco” sea registrado en la boleta electoral como candidato presidencial independiente.

El escándalo político se desató. Los jueces de la contienda electoral, que entra la recta final al 1 de julio, decidieron perdonar las faltas, irregularidades, etc., de un independiente con todos los vicios de un político partidista.

Cabe señalar que “El Bronco” militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante más de veinte años, tiempo suficiente para aprender toda serie de mañas y transas.

La candidata Margarita Zavala de Calderón durante parte de su vida fue panista. Alcanzó a presenciar el cambio de Acción Nacional de una institución seria, responsable, confiable, a un partido de dirigentes bufones y transas. La candidata aprendió de estos últimos.

Con todas artimañas conocidas obtuvo su registro y aunque sabe muy bien que no va a ganar, sigue con su sueño de volver a Los Pinos, donde ya estuvo seis años difíciles para México, pues su esposo Felipe Calderón, se empeñó, sin estrategia alguna, a combatir la delincuencia organizada con los resultados cruentos que conocemos.

El mensaje del Tribunal Electoral

Si fue descartado por las autoridades electorales en el primer paso, ¿que influyó en la parcialidad de la conducta de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que perdonaron y ayudaron a “El Bronco”? Eso sólo lo saben las autoridades.

Lo que sí se vio es que el árbitro se encargó de legalizar, premiar y estimular las irregularidades derivadas de la conducta tramposa del aspirante nuevoleonés. Esa actitud de los magistrados vino a hacer un daño irreparable a la imagen de rectitud, legalidad y honestidad del árbitro.

En elecciones que se presentan tan complejas, no se esperaba una acción tan descarada de los integrantes del TE que hace pensar que el resultado de las elecciones próximas estará en manos de ellos, los influenciables y parciales, celosos de sus intereses mezquinos, que ya enseñaron el cobre, como se dice, al pasar por alto el cúmulo de irregularidades graves que tuvo “El Bronco”.

El INE empezó con el mal ejemplo, al permitir que Margarita Zavala de Calderón, a pesar de las irregularidades, también graves, consiguiera la candidatura presidencial independiente.

Las acciones torcidas de los consejeros y magistrados electorales son una constante en la aplicación de la ley en México. La corrupción es ilimitada. La justicia se inclina a favor de los poderosos y los ricos.

En fin, le aconsejo que el 1 de julio vote por el menos tramposo de los candidatos, que al fin y al cabo ya fueron aprobados por los consejeros y magistrados. Difícil elección.

