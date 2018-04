AMLO dice que invitará al Papa, y este, ¿le responde?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En su exitosa capacidad para crear agenda, Andrés Manuel López Obrador informó a fines de la semana que invitaría al Papa Francisco a visitar a México para, “qué nos acompañe (sí, como no) en este proceso, que se analice todo lo relacionado al grave problema de la inseguridad y la violencia” en México.

Casi de inmediato, por redes sociales corrió un comentario del Papa Francisco (sin fecha ni lugar), que pareciera ser una respuesta a la ocurrencia de AMLO. Ahí Francisco dice:

“… un aspecto fundamental para promover a los pobres, está en la forma en que los ven… no sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales, las ideologías terminan mal, no sirven, las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma, mala con el pueblo, las ideologías no asumen al pueblo, por eso, fíjense en el siglo pasado en qué terminaron las ideologías… en dictaduras… siempre, siempre, piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo, o cómo decía aquel agudo crítico de la ideología cuando le dijeron: “si, pero esta gente tiene buena voluntad y hace cosas por el pueblo”,… sí, sí, sí, todo por el pueblo, pero nada con el pueblo… esas son las ideologías…” concluye Francisco.

Si no es una respuesta al tabasqueño –hay que recordar que Francisco es argentino, es latinoamericano, y tiene por su origen, un vínculo directo con todo lo que es y pasa en este continente, y no sería absurdo pensar que esto tiene un vínculo con AMLO y lo que el Papa podría creer que representa el tabasqueño–, bien podría estar muy cerca de eso.

Escarceos y bullyng electoral

A fines de la semana, también ocurrió lo del enfrentamiento entre maestros de la CNTE (quienes más) con simpatizantes de José Antonio Meade en Oaxaca (dónde más).

Evidentemente irritado, el candidato del PRI, PVEM y Panal salió a señalar directamente a Andrés Manuel López Obrador como el responsable de esta violencia.

Algo sabrá de cierto.

AMLO le respondió de inmediato que él no es nadie para convocar a la paz a ningún grupo.

¿Entonces dónde queda su dicho de que en 2006 él salió a amarrar al tigre y que ahora no lo haría? ¡Entonces: puede o no puede contener la irritación social?

Previamente el tabasqueño, quien anda feliz y con sonrisa permanente debido a las encuestas, dijo a Meade:

“Ternurita, ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita”.

La respuesta rápida vía twitter, Facebook y otras redes no se hizo esperar.

“… ahora que pierdas por tercera vez, no pierdas el humor, Andrés”, le contestó Meade.

Todos a una…

Y como en Fuenteovejuna, todo se alinea contra el puntero, lo que en los hechos le da validez a las encuestas que lo colocan entre 10 y 20 puntos arriba de sus más cercanos seguidores, que en unos sondeos es Ricardo Anaya y en otros (los menos, pero los hay) es José Antonio Meade.

Es así que vuelve a correr un reto de Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, en que dice:

“Ya llegó de nuevo López Obrador a Veracruz… viene con las mismas locuras de siempre, no trae una sola idea para resolver los graves problemas que vivimos en nuestro estado, no se mete con Duarte, porque le daba lana, le tiene gratitud a Duarte, se mete conmigo: me agrede, me ofende, ofende a mi familia, ofende a mis hijos, no presenta una sola prueba…

“Por eso, por respeto a los veracruzanos, le respondo y lo reto nuevamente a debatir, te reto López Obrador el próximo sábado por la noche debatamos, no voy a perder mucho tiempo contigo solamente te voy a dedicar un ratito para demostrarte que eres un mentiroso…

“Miren este tipo, que critica al gobierno toda la vida, recibe mil millones de pesos anuales para hacer política, para hacer campaña, más 3 millones de pesos diarios para hacer campaña, esos mil millones no los tiene ni Obama López Obrador, solamente tu, que eres un cínico puedes recibirlo del gobierno y gastarlo, ¡¡¡ahhh!!! Pero dice que él es un hombre limpio y que él no tiene propiedades, ¡miente!, sí tiene propiedades… y aquí están (señala a documentos en la mano), miren…

“Tiene una casa en la Ciudad de México, en Tlalpan; tiene un departamento en Puebla, tiene un terreno en San Andrés-Cholula, Puebla, tiene otro terreno en Santa Clara Puebla también, creo que le gusta Puebla, tiene una casa en Palenque-Chiapas…

“¿Pero, qué es lo que hace para mentirle a los mexicanos y decir que no tiene nada?… pone todo a nombre de su esposa, eso es lo que hace ¡ah!, pero también este vividor de la política, este que recibe mil millones de pesos al año no paga impuestos, aquí tengo sus declaraciones fiscales las que se deben presentar ante el SAT, de 2013 a 2015 (las de 2016 se presentarán en estos días), en 2013 señaló que por concepto de impuestos sobre la renta paga 0, en 2014 no sólo dijo que pagaba 0, pidió que el gobierno le devolviera 22 mil 516 pesos y en 2015 no pagó nada y pidió que el gobierno le devolviera 779 pesos… todos los demás pagamos impuestos: pagan impuestos los médicos, las enfermeras, los maestros, todo mundo, todos pagamos impuestos, este tipo no paga, pide que le devuelvan, es un vividor del presupuesto…

“Es una realidad, este es el verdadero López Obrador, aquí en Veracruz López Obrador vas a encontrar la horma de tu zapato, aquí no vamos a permitir, yo no voy a permitir, que vengas a ofender al gobernador, represento 8 millones de veracruzanos, debo preservar, debo cuidar la dignidad y el respeto que merece el gobernador, debatamos, no sea sacón, tu sabes perfectamente bien que Duarte te financiaba, tienes temor de enfrentarte conmigo porque te voy a exhibir frente a todos los mexicanos, ahí nos vemos el sábado, estaré pendiente…”

A 77 días de la elección, este tipo de videos y mensajes van a proliferar. Yo no sé si ello hará que algunos mexicanos rectifiquen su voto y lo dirijan a otro que no sea López Obrador.

Lo cierto es que el tono de Yunes Linares sí coloca a AMLO en la duda ciudadana. Por ello seguramente habrá más, mucho más de esto contra el sonriente puntero.

La vida sigue

Y como no todo son elecciones, en el Senado la legisladora independiente Martha Tagle –suplente de Alejandra Barrales, quien hoy lucha por la Jefatura de Gobierno de la CDMX–, buscará impulsar la legalización del consumo y autocultivo de la mariguana como lo ratificó la semana pasada la Suprema Corte al validar un nuevo amparo,

“Debemos (dijo Tagle) transitar del enfoque prohibitivo a una política de drogas enmarcada en los derechos humanos”.

El primer amparo concedido por la SC para el uso y producción de la mariguana fue en noviembre 2015.

Tagle dijo que si la Suprema Corte lo aprobó, por qué el Poder Legislativo espera para avanzar en las reformas pendientes a la Ley General de Salud.

“De la mano de la sociedad civil hemos insistido en la urgencia de analizar e impulsar una política de drogas integral que permita transitar del enfoque prohibitivo que hasta ahora ha prevalecido y que tiene sumergido al país en un espiral de violencia, a uno que tenga como eje central los derechos humanos”, insistió.

