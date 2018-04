Roberto Sosa, homenajeado en “Emboscada”

La obra se presenta todos los jueves en el Espacio Universitario de Cultura Off Spring, en la colonia San Rafael

Asael Grande

“Emboscada”,de Carlos Manuel Varela, es una obra en la que, como su nombre lo indica, cada uno de los personajes se ve envuelto en su propio universo de insatisfacción, vulnerando al máximo los vínculos familiares, y permitiendo así, la entrada de un intruso que parece los conoce más que ellos mismos. Pronto, sus vidas cambiarán para siempre. El abuso del poder, el paralelismo y los juegos mentales entreveran la trama de tal forma que ni los personajes sabrán si lo que viven es real y si existen o no.

Es la puesta en escena “Emboscada”, una obra de Carlos Manuel Varela, dirigida por Teresina Bueno, y actuada por Sandra Burgos (madre), Héctor Castillo (Andrés), Jeaninne Valrosa (Gloria), Cecilia Constantino (Selva), y Reyes Ríos (Teo), quienes en escena cada uno de los personajes muestra su especial comportamiento, con una vida totalmente diferente a la del otro. Los personajes se pierden entre la realidad y la ficción, sin saber si la muerte es la locura, o es el volver a nacer, si los objetivos que tienen en sus vidas son verdaderamente lo que desean o son los objetivos que tiene otra persona para ellos o, peor aún, si la vida ya tiene su destino o ellos lo crean.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, Teresina Bueno, actriz, directora y docente, comentó que “la obra trata de un escritor frustrado, que vivió con su madre, que está casado, que de pronto no ha publicado en mucho tiempo, que tiene más bien una oferta de publicación, pero que en realidad sus fantasmas interiores lo atormentan a un grado que le van a hacer muy difícil las cosas; de pronto tenemos a Teo, que es un personaje real, y no real, que este hombre que puede ser como uno de sus personajes, y por cosas que pasan en la obra, implicamos que puede ser un personaje de Andrés, que es el escritor; el título de la obra se debe a este lugar del cuál no podemos salir, se cierran las puertas, y el desenlace de la obra se torna hacia la tragedia”.

Finalmente, Roberto Sosa, actor homenajeado en la obra “Emboscada”, por su trayectoria teatral, dijo a este diario sentirse “muy halagado, muy agradecido, creo que el mejor homenaje es poder contar con la confianza, el cariño, el aprecio de los compañeros que nos dedicamos a lo mismo, de la gente que hace teatro, y el hecho que me hayan invitado a este homenaje en el escenario, me da mucho gusto, porque es eso, ser tomado en cuenta después de muchos años de trabajo, en donde sólo ha intentado un entregarse en cuerpo y alma al trabajo, a los personajes, a contar historias, y tocar el corazón del espectador, el cariño de la gente siempre es el mejor reconocimiento”.