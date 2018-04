Lenny Kravitz dejó latente el rock & roll en México

La estrella neoyorkina no se marcha con el paso de su concierto, pues su música deja secuelas en cada uno de sus fans

Asael Grande

El neoyorkino, Leonard Albert “Lenny Kravitz”, ofreció el fin de semana en la Arena CDMX, una verdadera cátedra de buen rock & roll, llena de estilos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk, balada, hard rock y neo-psycodelia, en lo que fue el arranque de su Raise Vibration World Tour, donde los fans pudieron recordar éxitos del cantante, actor, compositor, multiinstrumentista y productor estadounidense, quien tocó temas de sus álbumes Let love rule, Mama said, Are gonna go my way, Circus, 5, Lenny, Baptism, Its time for a love revolution, Black and White America y Strut.

Previo al recital de Kravitz, los encargados de poner ambiente durante la noche, fueron los mexicanos de La Gusana Ciega, quienes tocaron su sonido indie y pop rock, para dar paso a una de los mejores músicos y rockeros de los últimos tiempos. Lenny Kravitz, quien, ante sus ávidos seguidores, acompañado de sus extraordinarios músicos, como la destacada bajista Gail Ann Dorsey, quien ha tocado junto a Bryan Ferry, Boy George, Gwen Stefani, Charlie Watts, Seal, Gang of Four, Susan Werner, Ani DiFranco y Dar Williams.

La noche comenzó con las clásicas Fly Away,seguida de Dig In, American Woman(cover de The Guess Wh), e It Ain’t Over ‘Til It’s Over, en un derroche musical, donde lució la sección de metales y percusiones: “Ciudad de México, es un gusto estar aquí, están en mi corazón, pasó mucho tiempo para volver a verlos, pero eso no volverá a pasar, prometo regresar siempre, agradezco que estén conmigo, hemos venido con mucho amor con ustedes”, fueron las palabras de bienvenida de Kravitz, quien lució su peculiar cabellera, sus lentes oscuros y cuatro arracadas en la oreja izquierda.

Stand By My Woman,la bella Believee I Belong to You, fue la siguiente tercia en sonar, y en la que destacó el sonido de las guitarras, bajo, batería, teclados y percusión, en una muestra magistral en sus ejecutantes. Stop Draggin’ Around, Lift Me Out of My Head (con un solo de saxofón) The Chamber, Can’t Get You Off My Mind, y Where Are We Runnin’?, fueron las siguientes canciones en sonar, y en las que se le vio a Kravitz saludando a su público, además de bajar la escalinata del escenario, para acercarse y saludar a sus fans.

Rumbo a la recta final, y con los ánimos a tope por parte de los asistentes, quienes gritaban Lenny!, Lenny!, Lenny!, corearon al unísono las cancionesMr. Cab Driver, Let Love Rule, Encore: What the Fuck Are We Saying?, Always on the Run, Again. Después de un segundo encore, Kravitz se despidió de la CDMX con el clásico Are You Gonna Go My Way.