Leo Dan regresará en solitario a México

Después de 15 años de no presentar un show completamente suyo en nuestro país, el astro lo hará el 25 de mayo en “La Maraka”

Arturo Arellano

La gran estrella internacional argentina, Leo Dan, después de casi 15 años de no presentarse en solitario en la Ciudad de México, ahora regresa el 25 de mayo en el innovador y exitoso concepto de “cabaret” en el Palacio de la Salsa “La Maraka”, bajo la producción de Hugo Mejuto. El famoso cantautor, quien ha grabado más de 36 álbumes y considerado “La Mejor Voz de América”, siempre ha sido un gran admirador de la música mexicana y en gran parte, logró consolidarse internacionalmente, gracias a que empezó a grabar con mariachi.

La última vez que Leo Dan se presentó en CDMX, fue hace 9 años en el Auditorio Nacional, compartiendo escenario con algunos compañeros ídolos del rock, y ahora lo hará en el clásico e histórico centro de baile “La Maraka”.

El cantante acaba de lanzar un histórico disco titulado “Leo Dan celebrando una leyenda”, en el que canta sus más grandes éxitos con varios artistas de talla internacional, como Vicente Fernández, Ricardo Montaner, Palito Ortega, Rubén Albarrán, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, entre otros, y aprovechando el recibimiento tan positivo del público, presentará en este show sus renovadas canciones con algunas sorpresas para deleite de los 1,700 espectadores. Sin duda, será una noche emblemática de recuerdos y éxitos como: “Cómo te extraño mi amor”, “Te he prometido”, “Tú me pides que te olvide”, “Amigo mío”, “Mary es mi amor”, “Que tiene la niña”, “Esa pared”, “Celia”, “Yo sé que no es feliz”, “Mary Isabel”, entre otros éxitos más. Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.