Hay dos cosas importantes, la música y mis fans: Luis Miguel; anuncia que dará El Grito en Las Vegas

“Si no fuera por la música no nos hubiéramos conocido, durante 36 años y de esto me vengo enterando hace poco, porque yo no soy de contar los años y esos 36 son gracias a ustedes, el público, ustedes las fans, gracias a ustedes, esa es la segunda razón por la que estoy aquí en el escenario esta noche”, expresó El Sol, durante el concierto que ofreció el pasado domingo en el Auditorio Nacional

Será el 20 de abril cuando comience la venta para su concierto en The Colosseum del Caesars Palace, en la Ciudad del Pecado

Gloria CARPIO

Una vez más, Luis Miguel demostró a su público mexicano que como él no hay dos y que lleva acumulados 36 años de conquistar, apasionar y estremecer a sus fans incondicionales, que lo han acompañado durante su trayectoria, la cual celebró el pasado domingo en su escenario favorito: el Auditorio Nacional, donde reunió a 10 mil personas, a quienes no les importó esperarlo 45 minutos, con tal de verlo nuevamente brillar.

Y se notaba a un Luis Miguel feliz y sonriente con su público, tan feliz estaba que expresó lo siguiente:

“Hola, hola…buenas noches. Esta noche es especial para mí, quiero pedirles un gran aplauso para el mejor mariachi de México, el Mariachi Vargas. Hay dos cosas bien importantes: una, la música, la que me ha inspirado durante toda mi vida para seguir y seguir andando, y dos, y no menos importante y a lo mejor igual de importante porque si no fuera por la música no nos hubiéramos conocido, durante 36 años y de esto me vengo enterando hace poco, porque yo no soy de contar los años y esos 36 son gracias a ustedes, el público, ustedes las fans, gracias a ustedes esa es la segunda razón por la que estoy aquí en el escenario esta noche. ¡Un gran aplauso para todos ustedes, pero que suene bien fuerte!”, expresó El Sol en medio de una ola de aplausos.

“Son bellos y además tanta inspiración que me han dado a través de los años y a través de los años han perdido a tanta gente y a tantos talentos; sin embargo, ssiempre he tenido la motivación de seguir, porque la motivación de seguir ha sido siempre de ustedes, del público. La gente que a fin de cuentas me dice que han podido conocer a lo mejor una relación bien importante en su vida, a su novia que ahora es su esposa y a lo mejor la madre de sus hijos, y a lo mejor sus hijos alguno se llama Luis, alguno se llama Miguel, sí, o Luis Miguel, yo no los conozco”, señaló con una sonrisa de oreja a oreja, que hacía brillar sus pupilas verde esmeralda.

“Esto es lo bonito que hemos logrado, esta comunicación tan hermosa que es real. Yo creo que lo más bello y hermoso que hemos logrado es un puente de comunicación hermosísimo, que es entre el artista, la persona que está aquí arriba en el escenario, con la música y con ustedes. Eso es mágico, es bello y eso es intocable y gracias por ese privilegio.

Estoy tan agradecido de que me haya tocado vivir esta vida, gracias al aplauso y cariño de todos ustedes mi público, gracias”, finalizó entre porras.

Acompañado de ocho músicos y tres coristas, Luis Miguel cambió su repertorio con el que había abierto el pasado 21 de febrero en el Coloso de Reforma su gira internacional “México por siempre” y que ahora interpretó casi 40 éxitos en un concierto de más de dos horas, donde saludó a sus fans y él mismo pidió que le acercaran unas niñas para darles un beso. Asimismo, repartió rosas blancas y aventó pelotas con su nombre.

Y como ya es costumbre, porque además es algo que le obsesiona, Luis Miguel estuvo molesto con su ingeniero de sonido. Por momentos miraba al lado derecho del escenario y, a través de señas, pedía que el sonido fuera más arriba y luego que lo bajaran.

Luciendo impecable, con un traje negro con camisa blanca, zapatos de charol y acompañado de ocho músicos, así como de tres coristas, inició con las canciones “Si te vas”, “Tú sólo tú”, “Amor, amor, amor” y “Devuélveme el amor”.

Como buen clásico no podía omitir darle un toque más romántico a la velada con boleros como “La barca”, “Se te olvida”, “Contigo en la distancia” y “La gloria es tú”, que acompañó con piano, robando así los suspiros de un público que lo ovacionó en este regreso.

El mariachi no pudo quedarse atrás y en cuanto sus 14 participantes lo acompañaron en el escenario, dieron en unión una gran lección de sonido y voz. Otros temas que interpretó fueron “Soy lo prohibido”, “Llamarada” y “La Bikina”. Asimismo interpretó grandes éxitos de sus discos “20 años”, “Aries”, “Busca una mujer”, “Romances”, “México en la piel”, “Luis Miguel”, “Cómplices”, “Amarte es un placer”, así como el más reciente “¡México por siempre!”.

Estremeció con el popurrí que incluía sus éxitos “Cuestión de piel”, “Oro de ley”, “Esa niña”, “Fría como el viento” y “Entrégate”, con las que lució sonriente, incluso buscó acercarse a su público para saludarlo, provocando un remolino de personas que peleaban por tocar su mano.

Lució espectacular en su imagen, conservando la elegancia que le da su ya clásico traje negro y cerró la velada con un medley de temas como “Palabra de honor”, “Separados”, “1+1=2 enamorados”, “Directo al corazón”, “Muchachos de hoy”, “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”.

Será este jueves 19 de abril cuando Luis Miguel celebre su cumpleaños 48 y como dicen sus fans el brillo de Luis Miguel jamás será eclipsado.

LUISMI ANUNCIA QUE REGRESARÁ A LAS VEGAS A DAR EL GRITO

Será el próximo viernes 20 de abril cuando al medio día se pongan a la venta los boletos para el par de conciertos que Luis Miguel ofrecerá en The Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas, Nevada, donde “dará el grito” los próximos 13 y 14 de septiembre.

Las localidades para la escenificación de su tour “¡México por siempre” en “La Ciudad del Pecado”, podrán adquirirse a partir del medio día del 20 de abril cuando se liberen los boletos disponibles en el Box Office del Colosseum del Caesars o llamando al: 866-320-9763, también estarán disponibles onlineen: thecolosseum.com o en ticketmaster.com.

Los precios comienzan en los 75 dólares estadunidenses más impuestos. Para grupos de más de 10 personas comunicarse al teléfono 866-574-3851.

Durante sus 36 años de carrera, Luis Miguel ha lanzado 33 álbumes, logrando en muchos de ellos ventas de oro, platino y diamante. Ha vendido más de 100 millones de discos alrededor del mundo, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, así como 6 estatuillas Grammy y otras 4 de Grammy Latinos.