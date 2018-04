Acusa AMLO: usan a Slim para defender proyecto

Dice que el empresario está viendo por sus intereses

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, consideró que le pidieron al empresario Carlos Slim dar una conferencia para defender la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Lo están utilizando para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar, la gente ya decidió que no va a haber corrupción en México. Ya la gente decidió acabar con el bandidaje oficial”, sostuvo.

Al iniciar una gira por Sonora, el abanderado de Morena enfatizó que el empresario está viendo por sus intereses: “si dice él que es un buen negocio, pues que lo haga con su dinero”.

“Esto de Slim de hoy es parte de el nerviosismo, seguramente le pidió el favor Salinas o Peña para que nos cuestionara (…) Lo están utilizando para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento.

“Él es un hombre de negocios, entonces él está defendiendo sus intereses, pero yo voy a ser Presidente de México y voy a defender los intereses del pueblo de México. Si lo hace con su dinero se le puede dar la concesión; si él considera que es un negocio, que lo construya con su dinero y se le da la concesión, pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste”, enfatizó luego de un mitin en San Luis Río Colorado.

El tabasqueño aseguró que de llegar a la Presidencia buscará a Carlos Slim y a otros empresarios para “convencerlos” de que es mejor opción construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

“Yo le diría a Carlos Slim, que es una buena persona, que se serenara y que se tranquilizara. Yo no estoy en contra de los empresarios; lo único es que ya no quiero, porque así me lo pide el pueblo de México, que no haya corrupción, ya no se van a hacer jugosos negocios al amparo del poder público, ya se acabó eso”, concluyó.