Nuevo aeropuerto será orgullo nacional: “El Bronco”

Propone disminuir el IVA e ISR

El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México es extraordinario y necesario, por lo que llamó al aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a no enojarse y hacer propuestas inteligentes.

“¿Crees que Andrés Manuel va a traerse avioncitos como en Venezuela?, no frieguen, Andrés Manuel tiene que ponerse las pilas y hacer propuestas que generen la riqueza para todos, no repartir la riqueza de los que trabajan a los que no trabajan”, señaló durante una visita al mercado La Lagunilla.

Según el aspirante sin partido, la nueva terminal aérea capitalina está diseñada por expertos, “luego nos va a dar orgullo todos, pero si se trata de revisar las obras, hay que revisar los segundos pisos que hizo Andrés Manuel”.

Pidió al tabasqueño “que no se enoje y que desconecte el hígado del riñón y del cerebro”, pues advirtió que es una competencia y que se tienen que decir cosas, mismas que si no son en un debate se las enviará por WhatsApp.

El abanderado enfatizó que desea debatir con López Obrador por sus ideas, porque no está de acuerdo con pagarle impuestos al gobierno para que él los regale, pues al flojo nada y al trabajador todo y “él quiere regalarle al flojo todo; yo no estoy de acuerdo”.

Tras señalar que hay que empoderar a los maestros, llamó a padres de familia a integrarse al tema de la educación, pues es preciso darle todas las armas a los maestros y hacer ajustes a la reforma educativa.

Ayer, el aspirante estuvo en el mercado La Lagunilla, acompañado por su equipo de campaña y comió en uno de los puestos, donde la locataria Rosa Jaime Beltrán pidió al abanderado que termine con la corrupción de los mercados, pues todos les piden dinero.

Afirma que avanza en las preferencias electorales

En su recorrido por el centro de Toluca, Rodríguez Calderón aseguró que de llegar a la Presidencia disminuirá el Impuesto Sobre la Renta del 35 al 27 por ciento y el Impuesto sobre el Valor Agregado del 16 al 10 por ciento, en una primera etapa, con el objetivo de apoyar a los mexicanos en su economía.

Luego de probar las tortas y los tacos tradicionales de Toluca, el aspirante señaló que es necesario darle facilidades a los mexicanos para que puedan consumir lo que necesitan y evaluar en qué condiciones se encuentra el salario mínimo y cómo se puede mejorar.

“Hay muy poca gente comprando y eso es porque la gente no tiene dinero en la bolsa, los impuestos que se pagan son demasiados y precisamente eso quiero hacer, al bajarlos la gente tendrá con qué comprar y los negocios crecen”, aseguró.

Rodríguez Calderón señaló que avanza en las preferencias electorales y ofreció seguir sus esfuerzos para conseguir el voto de la ciudadanía.