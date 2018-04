Plantea ​​Margarita una red de aeropuertos en el país

Encuentro con estudiantes de diferentes universidades

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, se manifestó a favor de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (NAICM) y dijo que está buscando construir una red de terminales aéreas en todo el país.

Al platicar con estudiantes de diferentes universidades en la capital regia, Margarita Zavala dijo que su gobierno sería el de mayor inversión en infraestructura en la historia moderna de nuestro país.

“Yo sí estoy planteando ser el gobierno que más le invierta a la infraestructura en toda la historia moderna del país. Esa inversión, requiere inversión pública, física y en telecomunicaciones, e inversión para crecer más y para igualar. Una inversión en aeropuertos, no sólo uno, la vida del país no es sólo un aeropuerto, es una red de aeropuertos, pero también quiero una inversión en carreteras, en caminos rurales y que se mantengan bien”, destacó la ex panista.

Asociaciones civiles de familiares de personas desaparecidas en Nuevo León confrontaron a Margarita Zavala sobre la estrategia en seguridad que implementaría en caso de quedar electa como presidenta de la República.

Durante una reunión privada, los familiares de las víctimas reclamaron a la candidata independiente sobre las muertes y desapariciones de civiles que se generaron a raíz de la guerra contra el narcotráfico que impulsó su esposo y ex presidente, Felipe Calderón.

“Ya somos más de 300 colectivos en toda la República mexicana de familiares con personas desaparecidas. Hemos hecho organizaciones civiles; no somos daños colaterales, Margarita: nosotros les llamamos hijos. Este es Roy, Roy ha desaparecido desde el 11 de enero del 2011, cuando tu marido sacó a las calles al Ejército y nos dejó en una guerra.