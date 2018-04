Lalo España cumple sueño con “La señora presidenta”

El actor, consolidado como un referente de la comedia mexicana actual, logra compartir el escenario con su ídolo, Héctor Suárez

Arturo Arellano

Como todas las personas, los artistas también antes de llegar al éxito son admiradores de alguien más, quien en algún punto les inspira a seguir una vocación o dedicarse al arte. Ejemplo de ello es Lalo España, comediante consolidado como referente de la actual escena del humor en México y actor que actualmente ha logrado cumplir un sueño más en su carrera, el de compartir el escenario con Héctor Suárez y qué mejor que hacerlo en una puesta en escena de alto nivel como lo es “La señora presidenta”, que actualmente se presenta de viernes a domingo en el Teatro Aldama.

Lalo España, en entrevista para DIARIOIMAGEN nos contó sobre su experiencia: “Yo estoy feliz y agradecido por estar en la producción de Alex Gou, es de esa gente que admiro en el teatro. Ahora, tengo que decir que es una joya estar con Héctor Suárez en el escenario, recuerdo que de chavito veía todas sus películas, anotaba nombres de sus personajes e incluso platicando con amigos les decía que bien yo podría ser tu biógrafo (risas) lo he seguido tan de cerca, que ahora estar con él en el escenario, que tiene ese bagaje tan grande de experiencias en la comedia en nuestro país, para mí es un gran regalo”. Y destaca que “Don Héctor me dijo ‘¿sabes que yo te mandé pedir para la obra?’. Por supuesto, no lo sabía, pero me sentí orgulloso, feliz, es una bendición. A veces se nos olvida que dedicarnos a lo que nos gusta es también poner un granito de arena para llevarle al público un momento de desestrés, algo divertido”.

Añade que en una época de cambios y elecciones para la Presidencia en nuestro país, esta obra llega oportunamente. “Se vuelve catártico reír de cuestiones adaptadas en esta obra, que a su vez tocan cosas de la política nacional y del circo que se vive. Además, señala con agudeza la corrupción, cosa para la que Don Héctor Suárez es un maestro, un genio, que de manera muy sutil y siemrpe dentro de la comedia logra tocar puntos importantes de la actual situación política del país”.

Sobre su personaje, refiere que “es el brazo derecho de la señora presidenta, un hombre recto, responsable, íntegro, que demuestra lealtad a la señora presidenta. Pero como todo hombre, también tiene sus secretos, mismos que en el enredo provocan diversión, risas ante ese juego escénico que lleva con la señora presidenta. Siempre me gusta meterme con las biografías, trabajar la relación de mi personaje con los demás, he aprendido que en la medida que construyes al otro, construyes también a tu personaje de acuerdo a intereses y objetivos”. Y se dijo “contento con el elenco, son muy talentosos mis compañeros, todos bajo la dirección de Suárez Gomís, que fue una grata sorpresa en la dirección, ya que tiene gusto para la comedia.

Agradezco cuando se logra un trabajo de comedia con esta calidad y es gracias por supuesto a la dirección de Héctor”.

Explica que no tuvo oportunidad de ver la anterior versión de esta puesta en escena “Me hubiera encantado, porque admiro el trabajo de Gonzalo Vega, pero no pude verla, de así haber sido, creo que no hubiera influido, porque cada quien hace su comedia y su ficción personal, creo que estuvo bien no tener referente”. Y enfatiza: “acabo de cumplir 26 años de carrera a base de golpes, de caídas y de tocar puertas te vas construyendo y nunca terminamos de aprender y pulir el trabajo. Estoy en un momento de gratitud, estoy haciendo cosas de muchos colores, teatro, cine, televisión y mi canal de YouTube ‘Garnacha Channel’. También ya viene la nueva temporada de “Vecinos”, soy un enamorado de esta profesión, nunca quito el dedo del renglón y ahora no queda más que estar agradecido”.

Sobre su visión del futuro profesional, refiere que “he aprendido a vivir el día a día, porque no tenemos nada seguro, es intempestiva la vida y estamos tan de paso que los sueños y metas los voy cumpliendo día al día. Tengo una paz muy linda, de manera que lo que venga le estoy entrando. Ahorita una meta a corto plazo es aplicarme en las clases de inglés, porque me han llamado para hacer casting de películas de inglés y una meta es animarme a ir, soy apasionado de la actuación y creo que los límites se los pone uno. Quiero ser mejor persona, mejor profesional y para ello hay que estarse preparando todo el tiempo”.

Así con la quinta temporada de “Vecinos” en puerta, Lalo España continuará ofreciendo funciones con “La señora presidenta”, que además de presentarse de viernes a domingo en el Teatro Aldama, también comenzarán a girar por el interior de la República, visitando Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Villahermosa, Mérida, San Luis, Tijuana y Morelia. A la par, el comediante pone un video nuevo cada semana en su canal de YouTube “Garnacha Channel” en el personaje de “Doña Márgara Francisca”, mientras que también es parte del elenco de la puesta en escena “El privilegio de mandar”, los jueves.