Gonzalo Celorio destaca difusión cultural de universidades

Participó en programa “Abril, mes de la lectura” de UAEM

Toluca, Estado de México.– “El enorme reto de la escritura es hacer un río de un vaso de agua”, manifestó el escritor Gonzalo Celorio y Blasco, al participar en el Programa “Abril, mes de la lectura” de la Universidad Autónoma del Estado de México.

En la Sala “Dr. Gustavo Baz” del Edificio de Rectoría de la UAEM, el editor, ensayista y crítico literario indicó que “al escribir, el hombre cobra conciencia de la historia. Es una manera de oponerse al tiempo, fijarlo y transmitirlo a generaciones sucesivas, una manera de permanecer”.

Ante estudiantes, catedráticos e investigadores universitarios, el autor de la novela Amor propio sostuvo que “en una biblioteca, los libros se ponen contra la pared, de espaldas, y siempre vemos los lomos, como si estuvieran castigados, así que algo maravilloso es levantarles el castigo, sacarlos del anaquel y abrirlos”.

“Amo los libros, su peso, su compañía. Amo las encuadernaciones y los colofones. Amo mis libros, los de camisa almidonada y los más modestos, los que me han acompañado a lo largo de la vida, los que han sufrido el paso del tiempo y los que todavía huele a tinta”.

En este contexto, resaltó que las universidades públicas mexicanas cuentan con sistemas de difusión cultural enriquecedores, con una actividad creativa extraordinaria. “Durante nueve años fui coordinador de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y era como administrar a la loca de la clase, cuya locura hay que dejar que perdure, que destile creatividad”.Asimismo, Gonzalo Celorio y Blasco puntualizó que “las universidades no crean escritores y sí lectores profesionales. No todos los lectores escriben; sin embargo, no hay ningún escritor que no lea”.