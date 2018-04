Niega AMLO incongruencia por usar avioneta en giras

Gasta 66 mil pesos por renta de aeronave

Plantea ley para reglamentar sueldos de funcionarios

El candidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, defendió el uso de una avioneta de una empresa que da servicios privados para trasladarse a Nogales y Guaymas.

Agregó que eran más de mil kilómetros entre los puntos y por eso utilizó el servicio de taxi aéreo y lo seguirá haciendo en la campaña. Sostuvo que no sabe el precio del servicio de alquiler de la avioneta de cinco plazas.

“Si no no llegaba (al evento). Primero que no llego y ahora que para llegar contratamos una avioneta, no les gusta. Es un taxi aéreo, es de servicio público y además me he trasladado a la sierra de Nayarit en avioneta, nada más que ahora estamos a 70 días de las elecciones, pues ahora quieren hacer escándalo”, expresó. Tras un evento en Guaymas, adelantó que seguirá viajando en avioneta donde se necesite.

“Si voy a hacer un traslado a la sierra o tengo problemas, ayer eran más de mil kilómetros, si existe este sistema de transporte que no es exclusivo, no es privado, sino un servicio público, por qué no”, cuestionó.

Criticó a sus adversarios de la campaña, porque ellos no viajan a las comunidades, “están blanquitos, no se asolean, como se dice en Tabasco están pushos, blancos, que no les da el sol, están todo el tiempo en las oficinas”.

Durante el evento en la plaza 13 de Julio, el tabasqueño aclaró que mientras la avioneta en la que viajó era de cinco plazas, el avión presidencial es para 280 pasajeros.

“Hicieron un escándalo porque utilicé una avioneta de cinco plazas. Imagínense, el avión de Peña es de 280 pasajeros, pero ahí andan queriendo decir que somos incongruentes, primero porque vamos a vender el avión presidencial y luego porque te mueves en una avioneta, es un taxi aéreo.

Equipo de AMLO gastó 66 mil pesos por renta de avioneta privada

Los viajes que realizó en avioneta Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, y su equipo en Sonora, tuvieron un costo de 66 mil pesos, mismos que serán reportados ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el candidato de Morena al Senado de la República, y propuesto como secretario de Seguridad Pública si López Obrador llega al gobierno, Alfonso Durazo, ayer se hicieron varios trayectos de Mexicali a Nogales y de Nogales a Guaymas en la avioneta Cessna 401, modelo 1968 y matrícula XB-SHW, propiedad de Elvira García Pacheco.

Plantea ley para reglamentar sueldos de funcionarios

Al encabezar un mitin en la plaza 13 de Julio de este puerto, el abanderado de Morena dijo que promoverá una ley que reglamente el sueldo de los funcionarios de los tres poderes, de ganar la elección el próximo 1 de julio.

Sin embargo, expresó que no existe una ley reglamentaria que establezca criterios para el otorgamiento de las percepciones salariales de los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dijo que de ganar los comicios, “voy a promover una iniciativa de reforma a la Constitución para crear la ley que reglamente los sueldos de los altos funcionarios en los tres poderes”.