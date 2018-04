Madre de 62 años donó un riñón a su hijo

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Simposio sobre banco umbilical y terapia celular

Marcha por mayor presupuesto para la ciencia

Cirujanos del IMSS en Xalapa, Veracruz, realizaron exitosamente una intervención en la que una madre de 62 años donó en vida un riñón a su hijo, de 34, que le permitió dejar las sesiones de hemodiálisis y mejorar su calidad de vida. La cirugía realizada en el Hospital General de Zona No. 11 de esta entidad, consistió en extraer el riñón a la madre para trasplantarlo a Rafael quien tenía una enfermedad renal terminal. La procuración del órgano se hizo con una cirugía de mínima invasión que permite al donador una recuperación más rápida, con mayor seguridad y menos dolor.

Dicha técnica se denomina Nefrectomía Laparoscópica con Mano Asistida, explica el cirujano Daniel Chan Vázquez, quien encabezó al equipo médico.

Con este procedimiento se hacen dos pequeñas incisiones: por una de ellas se introduce una cámara que permite monitorear el desarrollo de la operación y en la otra se introduce la mano del cirujano que trabaja dentro de la cavidad abdominal con mucha precisión, lo que reduce el tiempo de la cirugía, hay menos sangrado, menor riesgo para el donante y el órgano no se daña. El especialista señaló que Rafael padecía la enfermedad desde 2011 cuando trabajaba como obrero textil y estuvo sometido a tratamiento, de diálisis peritoneal, que resultó insuficiente por lo que se decidió aplicarle hemodiálisis. pero su condición física no mejoró y en julio de 2017, se determinó iniciar el protocolo.

La madre de Rafael es originaria de Actopan y residente de Altotonga, Veracruz, ama de casa, clínicamente sana y del mismo grupo sanguíneo de su hijo, lo cual le permitió ser donadora.

La directora general del Centro Nacional de Trasfusión Sanguínea, Julieta Rojo Medina, informó que actualmente, las células troncales que provienen de la sangre del cordón umbilical, se utilizan para atender pacientes con leucemia, linfomas y enfermedades hematológicas.

Afirmó que se debe contar con información exacta sobre los protocolos disponibles, hacia qué enfermedades están dirigidas y cuáles serían las posibilidades de éxito.

Por ello, refirió que cada año realiza un simposio sobre banco umbilical y terapia celular, donde se discuten este tipo de temas con la comunidad médica y la población en general.

La recolección de células hemapoyéticas se realizan con fines de trasplante a la médula ósea. Éstas se inyectan vía intravenosa a un paciente para ayudar a recuperar la función perdida, generando células sanas, de las que carece una persona diagnosticada con diferentes tipos de padecimientos oncológicos, principalmente.

Explicó que no todos los niños son candidatos y esto lo decide su médico tratante, quien valora su condición de salud. Cerca de la mitad de los infantes que reciben el trasplante se curan.

El proceso de recolección de las células, se realiza con altos estándares de calidad: las candidatas a donación de sangre de cordón umbilical y sus bebés, deben de estar clínicamente sanas, antes y después del alumbramiento. Deben tener entre 18 años y 40 años de edad, y al menos 34 semanas de gestación al momento del nacimiento. Sin tatuajes ni perforaciones durante los últimos 12 meses, y que en el último año no haya recibido transfusiones, ni usar drogas. No ser portadora del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus B o C de la hepatitis, Treponema pallidum (agente causal de sífilis), Trypanosoma cruzi (enfermedad de Chagas)

Tampoco padecer diabetes, hipertensión arterial, anemia o enfermedades de la tiroides y no haber utilizado hormonas para lograr el embarazo. Cada bolsa recolectora que se entrega al CNTS debe cumplir una serie de requerimientos, como contener un mínimo de 2 millones de células útiles y que sean capaces de autoreproducirse, de otra forma existe la posibilidad de que no sirvan para el trasplante.

“México, escucha, la ciencia está en la lucha”, “Ciencia e investigación para el bienestar de la población”, fueron algunos de los lemas que estudiantes, investigadores y ciudadanos entonaron durante la segunda marcha por la ciencia realizada en la Ciudad de México, que el sábado pasado salió del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Los participantes invitaban a informarse y apoyar a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la educación y la cultura por ser pilares del desarrollo de las naciones y del bienestar de las personas.

Las demandas, entre otras, fueron evitar que los gobiernos realicen más recortes a la ciencia, tecnología e innovación Hasta ahora, ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República ha dado a conocer cuál sería su política o cuáles serían sus propuestas respecto a esto, si llegasen a ocupar el cargo, por lo que se solicitó hacer público su plan.

